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定食8「3款起士豬排餐」送3000元禮券！金子半之助送「買1送1券」
喜歡吃起士嗎？「定食8」自即日起推出「最強豬排爭霸戰」，將招牌豬排料理與起士組合，端出3款起士豬排料理。其中「拉爆牽絲起士豬排」，將酥脆豬排夾入香濃起士，再以明太子點綴，還能拉出超長起士牽絲，每份300元。
「炙燒明太子起士豬排」，將明太子與起士鋪滿豬排表面後炙燒帶出焦香，風味濃郁，每份280元；「四重奏爆漿起士豬排」以4款起士交織出醇厚乳香，還能搭配薯條享用，每份280元。活動期間至定食8品嚐指定新品，並完成拍照社群任務，就有機會抽中「3,000元爭鮮集團餐券」，共抽出10名幸運得主。
日本天婦羅丼飯專門店「金子半之助」攜手「日本橋海鮮丼つじ半」，自即日起推出「2026周年感謝祭」。即日起至11月12日期間，凡至金子半之助點購任一主餐並加價119元升級套餐，即贈「主餐買1送1優惠券」1張，可供下次消費折抵使用。即日起至11月12日期間，至「日本橋海鮮丼つじ半」單筆消費滿1,299元，即可獲贈「主餐第二件66折優惠券」1張。
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