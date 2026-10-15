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新加坡航空11月起全面升級機上備品 攜手SISLEY、BYREDO推出過夜包

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
新加坡航空宣布將自2026年11月起全面升級全艙等機上備品，並與SISLEY、BYREDO等品牌合作推出高端客戶使用的過夜包。記者黃仲明／攝影
新加坡航空宣布將自2026年11月起全面升級全艙等機上備品，並與SISLEY、BYREDO等品牌合作推出高端客戶使用的過夜包。記者黃仲明／攝影

新加坡航空宣布全面升級全艙等機上備品，新品預計自2026年11月起，陸續於飛行時間超過6小時的航班推出。套房及頭等艙旅客將獲得法國美妝品牌希思黎（SISLEY）過夜包，商務艙則首度提供機上睡衣，並攜手瑞典香氛品牌BYREDO推出過夜包；優選經濟艙與經濟艙也將換上融入新航經典蠟染圖騰的收納包，提升旅客飛行期間的舒適度。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示，新航持續尋求提升各客艙旅客的飛行體驗，從護膚與個人護理用品、睡衣到旅行必備用品，希望改善旅客的休息品質與飛行舒適度。此次機上備品升級，也是新航整體旅行體驗更新計畫的一環。

新航表示，全新備品及睡衣將自2026年11月起，陸續於飛行時間超過6小時的航班推出。睡衣則適用於部分飛行時間超過6小時的中程夜間航班，以及所有長程航班。此外，也將於11月在新加坡正式揭曉全面升級的旅行體驗，涵蓋新一代客艙產品、機上餐飲、KrisWorld機上娛樂系統及高速網路連線服務。

新航指出，高端客艙方面，套房及頭等艙旅客將獲得希思黎專屬男士、女士過夜包，內含Sisleÿa抗皺活膚御緻系列及Sisleÿum男仕全能賦活系列精選產品，並提供全新100%純棉睡衣與珊瑚絨拖鞋，提升長途飛行的舒適度。

商務艙則迎來兩項新亮點，除了首度提供採聚酯纖維與棉混紡材質製作的睡衣，也將推出BYREDO過夜包，內含Blanche返樸歸真淡香精、護手霜及護唇膏。新航表示，將成為全球首家提供BYREDO Blanche系列產品的航空公司。

優選經濟艙旅客將獲得融入新航經典蠟染印花圖騰的拉鍊式手提收納包，內含澳洲個人護理品牌INK & WATER專為新航旅客提供的白茶香氛護唇膏，以及眼罩、襪子與潔牙套組。經濟艙則將提供同樣印有蠟染圖騰的束口收納袋，內含眼罩、襪子及潔牙套組等旅行用品。

商務艙推出BYREDO過夜包，新航也是全球首家提供BYREDO Blanche系列產品的航空公司。圖／新航提供
商務艙推出BYREDO過夜包，新航也是全球首家提供BYREDO Blanche系列產品的航空公司。圖／新航提供

新航套房及頭等艙旅客將獲得SISLEY專屬男士、女士過夜包，此為女士款。圖／新航提供
新航套房及頭等艙旅客將獲得SISLEY專屬男士、女士過夜包，此為女士款。圖／新航提供

新航提供套房及頭等艙旅客，全新100%純棉睡衣與珊瑚絨拖鞋，提升長途飛行的舒適度。圖／新航提供
新航提供套房及頭等艙旅客，全新100%純棉睡衣與珊瑚絨拖鞋，提升長途飛行的舒適度。圖／新航提供

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