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凱莉包、馬蹄鐵化身幸運符碼！愛馬仕2026節慶限定彩妝11月開賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕珍藏亮采粉餅限量版，02 Or Permabrass，© Studio des fleurs 。圖／愛馬仕提供
愛馬仕珍藏亮采粉餅限量版，02 Or Permabrass，© Studio des fleurs 。圖／愛馬仕提供

迎接2026年歲末佳節，愛馬仕推出節慶限量珍藏彩妝系列，將品牌經典馬術、皮革工藝與珠寶設計元素融入美妝作品，以亮采蜜粉餅、霧面唇膏為主角，搭配四色眼影盤與金屬光澤指甲油，為節日妝容注入精緻而俏皮的光彩。系列預計於2026年11月起，在全球愛馬仕精選銷售點登場。

本次系列的設計亮點，在於將愛馬仕經典符號轉化為彩妝上的精巧裝飾，包括源自品牌馬具傳統的馬鞍、1938年問世的Chaîne d'ancre錨鏈、Kelly包款鎖扣，以及馬蹄鐵、馬鞍釘飾與Samarcande馬首等，透過細膩紋樣呈現品牌跨越時代的工藝傳承。

由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀的臉部及眼部亮采蜜粉餅，以大尺寸粉盒搭配立體浮雕，將經典符號雕琢得宛如珠寶。限量色02 Or Permabrass蘊含細緻珠光，掃上肌膚後綻放香檳金光澤，並透出柔和玫瑰色光暈。Rouge Hermès霧面唇膏則推出23 Beige Doblis，以溫暖柔和的粉色調展現自然氣質，唇膏蕊芯刻有精緻紋飾，管身融入鎖扣與馬蹄鐵元素，且可替換唇膏蕊芯。

限量系列的Ombres d’Hermès四色眼影盤以白金色圓盤搭配拉絲金屬質感，07 Ombres Sables全新配色涵蓋緞光米色、霧面棕色、粉色與銅色，兼顧日常妝容與層次變化。Les Mains Hermès指甲油則以50 Or Rose玫瑰粉色呈現微銀金屬光澤，呼應蜜粉餅的璀璨色調。

Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油限量版，50 Or Rose，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油限量版，50 Or Rose，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列霧面唇膏限量版，23 Beige Doblis，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列霧面唇膏限量版，23 Beige Doblis，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列霧面唇膏限量版，23 Beige Doblis，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列霧面唇膏限量版，23 Beige Doblis，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

Ombres d’Hermès愛馬仕眼妝系列四色眼影盤，07 Ombres Sables，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
Ombres d’Hermès愛馬仕眼妝系列四色眼影盤，07 Ombres Sables，© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

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