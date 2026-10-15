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台中爵士音樂節亮點！亞伯樂打造巨型爵士雙鼓 5款威士忌一次品鑑

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
亞伯樂「伯樂酩曲」攜手國際爵士樂團Alessio Menconi Trio，將於10月16日在臺中歐酷飯店帶來限定演出，交織爵士樂章與威士忌品味魅力。圖／保樂力加提供
亞伯樂「伯樂酩曲」攜手國際爵士樂團Alessio Menconi Trio，將於10月16日在臺中歐酷飯店帶來限定演出，交織爵士樂章與威士忌品味魅力。圖／保樂力加提供

承襲蘇格蘭威士忌釀造傳統，亞伯樂（Aberlour）今年第三度攜手台中爵士音樂節，以「伯樂酩曲」為題，將雙桶熟成工藝與爵士樂即興交融的精神結合，於10月16日至25日在台中勤美誠品綠園道打造沉浸式品飲空間，並規劃樂手演出、互動共奏及多款威士忌試飲，邀請民眾在酒香與樂聲中，體驗風味與音樂交織的感官盛宴。

今年活動最大亮點，是以品牌經典雙桶為靈感打造的巨型爵士雙鼓裝置，結合琴鼓演奏區，讓民眾不只能欣賞現場演出，也能親自加入即興合奏。活動期間，鋼琴手Kris Oprisch、鼓手Stephan Julien、歌手王謙Goatak及音樂創作人李浩瑋等人將陸續現身，為現場增添爵士氛圍。

酒款體驗同樣是活動重點。現場集結亞伯樂12年、14年、16年、18年威士忌，以及A'bunadh雪莉桶原酒，呈現不同年份與桶型交織的風味特色。其中，A'bunadh採小批次製作，以原酒強度裝瓶並採非冷凝過濾，保留酒液濃郁飽滿的原始風味，歷經逾80個批次推出，各批次皆展現不同個性。

除了戶外音樂節體驗，亞伯樂也將於10月16日、18日在台中歐酷飯店舉辦兩場限定演出，分別由Alessio Menconi Trio及Leon Hsu Quartet登台，並由品牌大使帶領民眾認識酒廠歷史、雙桶熟成工藝與系列酒款。

活動期間，加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，可兌換指定酒款試飲；拍攝現場並分享至社群平台，或購買指定酒款，還有機會獲得限定杯具、帽款及T恤等好禮，實際兌換方式與贈品數量依現場活動辦法為準。

◎亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間

•時間：2026年10月16日至10月25 日，週一至週五 17:00～ 22:00，週六至週日 15:00 ～22:00

•地點：臺中市西區公益路68號（勤美誠品綠園道1樓｜南側大門）

•品飲方式：加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，可兌換雙桶熟成12年或A'bunadh雪莉桶原酒；至指定通路領取單杯品飲兌換券，可兌換全系列指定酒款。

•限定好禮：現場社群分享可依活動辦法獲得亞伯樂限定一口杯；購買指定酒款可獲得限量匠心典藏帽款或 T-shirt，數量有限，贈完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂「伯樂酩曲」推出多重限定好禮，參與社群分享或購買指定酒款，即有機會獲得品牌限定一口杯、匠心典藏帽款及 T-shirt。圖／保樂力加提供
亞伯樂「伯樂酩曲」推出多重限定好禮，參與社群分享或購買指定酒款，即有機會獲得品牌限定一口杯、匠心典藏帽款及 T-shirt。圖／保樂力加提供

亞伯樂「伯樂酩曲」集結雙桶熟成12年、14年、16年、18年及A'bunadh雪莉桶原酒，展現不同年份與桶藝交織而成的豐富風味層次。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂「伯樂酩曲」集結雙桶熟成12年、14年、16年、18年及A'bunadh雪莉桶原酒，展現不同年份與桶藝交織而成的豐富風味層次。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Leon Hsu Quartet 將於10月18日接力登場，以獨具風格的爵士演奏，為「伯樂酩曲」城市之夜增添迷人音樂氛圍。圖／保樂力加提供Leon Hsu Quartet 將於10月18日接力登場，以獨具風格的爵士演奏，為「伯樂酩曲」城市之夜增添迷人音樂氛圍
Leon Hsu Quartet 將於10月18日接力登場，以獨具風格的爵士演奏，為「伯樂酩曲」城市之夜增添迷人音樂氛圍。圖／保樂力加提供Leon Hsu Quartet 將於10月18日接力登場，以獨具風格的爵士演奏，為「伯樂酩曲」城市之夜增添迷人音樂氛圍

亞伯樂三度進駐臺中爵士音樂節，以「伯樂酩曲」打造年度品味地標，邀請全台伯樂共譜威士忌與爵士樂的精彩樂章。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂三度進駐臺中爵士音樂節，以「伯樂酩曲」打造年度品味地標，邀請全台伯樂共譜威士忌與爵士樂的精彩樂章。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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