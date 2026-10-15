摺疊機iPhone Duo明晚開放預購！燦坤獨寵Surpass會員優先卡位新機

Apple首款摺疊新機iPhone Duo將於10月16日晚間8點正式開放預購，預料再度引爆果粉搶機熱潮。燦坤3C家電率先推出尊榮Surpass會員專屬預購禮遇，除了可享優先卡位新機資格外，成功預購者10月23日開賣日保證取貨，更祭出消費滿萬元再贈300元Apple指定配件商品券，若以iPhone Duo 2TB限時會員價118,900元來計算，等於可拿到3,300元的Apple指定配件商品券回饋，限量售完為止，再搭配每台手機送「蘋安無憂轉資料服務（會員價700元）」，刷指定信用卡最高8期0利率、回饋最高2,550燦坤K幣，讓Surpass會員從新機到配件一次購足。

燦坤表示，面對iPhone Duo首波供貨有限的市場狀況，這次提供燦坤Surpass會員優先預購與專屬回饋方案，感謝高端會員長期以來的支持與信賴，也邀請一般會員把握目前燦坤週年慶與會員特典的時機，努力升級為燦坤Surpass會員，未來無論是熱門新機預購、專屬優惠或會員禮遇，都能享有更全面、優質的消費體驗。

燦坤將於10月16日晚間8點至10月16日晚間11點59分在燦坤線上購物網站提供Surpass會員優先預購iPhone Duo（開放預購指定款式皆為限量，售完為止），每個Surpass會員帳號／統一編號限購1台，參與iPhone Duo預購活動，可先加入燦坤線上購物會員或登入會員帳號，並於預購頁面完成「會員登入驗證」。

於燦坤成功預購iPhone Duo的Surpass會員，可享有10月23日開賣日保證取貨，開賣日當天也將同步於全台100家燦坤Apple shop接受一般會員訂購，將依各店現貨數量為主，售完為止。

此外，燦坤Surpass會員成功預購iPhone Duo指定款新機，即回饋「消費滿萬送300元Apple指定配件商品券」（滿1萬元送300元券，滿2萬元送600元券，以此類推)，於門市享受尊榮交機服務時由門市人員當場交付，憑券於券載期限內購買Apple指定配件商品即可現折，限量售完為止，詳情可洽門市人員；還享有每台手機送「蘋安無憂轉資料服務（會員價700元）」，於開賣日領取新機時，由燦坤專業門市人員免費協助無痛裝置轉移服務。

另可加購燦坤獨家的JustCare行動裝置保險（每月最低548元起），無論是手滑摔壞、輾壓破碎、泡水故障、遭竊損失，皆能享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

燦坤祭會員分級禮遇，獨寵Surpass會員優先卡位iPhone Duo預購。圖／燦坤3C家電提供

燦坤獨寵Surpass會員優先卡位iPhone Duo預購，刷指定信用卡最高8期0利率、回饋最高2,550燦坤K幣。圖／燦坤3C家電提供