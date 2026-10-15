華航輕旅行會員計畫再升級 Eco Travel碳抵換享點數回饋

華航將減碳行動與會員回饋結合，推出輕旅行會員計畫新機制。華夏會員即日起透過「環保旅程 Eco Travel」平台完成碳抵換，即可獲得輕旅行點數，搭配其他指定任務累積滿8點，可享華航官網專屬購票優惠，鼓勵旅客在搭機之餘，也能透過實際行動支持減碳。

華航表示，輕旅行會員可透過多項指定任務累積點數，包括搭乘華航或華信航空自營國際航班時完成網路報到、減輕託運行李重量、商務艙或豪華經濟艙網路預選餐點、下載雲端書坊刊物，以及自助座艙升等、開立酬賓機票、購買包含Rail&Fly產品的機票、捐贈公益哩程及參加華航馬拉松等。最新加入的Eco Travel碳抵換，也成為點數累積管道之一。

環保旅程Eco Travel是華航與英國專業機構Climate Impact Partners合作推出的旅客自願碳抵換服務，旅客可依個人需求，針對旅程產生的碳排放進行抵換。平台提供中英文介面，方便旅客了解相關資訊並參與碳抵換。

華航表示，公司持續推動環境、社會及公司治理（ESG）相關措施，今年第五度參加天合聯盟「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge），並透過輕量化餐具、蔬食餐飲等措施，降低旅運過程對環境的影響，朝2050年淨零排放目標邁進。