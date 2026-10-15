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新光三越A11日本商品展 台隆手創館會員獨享單筆滿888元送100元禮券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
新光三越日本商品展即日起至11月3日於新光三越信義新天地A11館6樓活動專區開展，HANDS台隆手創館主打Threads友瘋搶話題商品，集結日本生活雜貨超過500款。圖／台隆手創館提供
新光三越日本商品展即日起至11月3日於新光三越信義新天地A11館6樓活動專區開展，HANDS台隆手創館主打Threads友瘋搶話題商品，集結日本生活雜貨超過500款。圖／台隆手創館提供

新光三越日本商品展即日起至11月3日於新光三越信義新天地A11館6樓活動專區開展，HANDS台隆手創館主打Threads友瘋搶話題商品，集結日本生活雜貨超過500款，祭出指定商品買一送一優惠價，同時限定推出會員單筆購物滿888元贈送100元品牌電子禮券，全新申辦LINE會員即贈50元電子券。新光三越日本展持新光三越貴賓卡（含金卡、銀卡）或橘卡、APP，在展區內單筆消費滿1,000元（含）以上，即可獲得「日本指定航空單人經濟艙來回機票」抽獎機會一次；活動期間搭配台北信義新天地週年慶，全館各單館累計滿5,000元送5,000點skm points。

台隆手創館於日本商品展嚴選6大美妝清潔神器，人氣首推CEZANNE濾鏡提亮粉餅，柔焦粉體技術能自然修飾並校正肌膚暗沉與膚色不均，使用後服貼不易浮粉。10月17日及10月31日週六午後CANMAKE & CEZANNE獨家推出品牌限定活動，活動當天下午2點至晚上8點於台隆手創館新光三越信義新天地A11日本展專區，購買指定商品滿499元即可參加扭蛋抽獎，有機會把品牌好禮免費帶回家。

年年佔據台隆手創館熱銷榜的日本獅王趣淨快樂洗手組（內含洗手慕斯×1＋補充包×2），3入組合特價現省288元，獨特抗菌按壓頭可產出扎實濃密泡沫，補充包設計更兼具減塑環保效益。Threads上個人清潔領域話題商品Biore奶油泡沫洗面乳—毛孔清潔款，採用微甜花香調與淡雅佛手柑香氣，添加TRIS角栓崩解洗淨成分，奶油般濃密細緻的泡泡溫和洗淨。

日本製日革防蟎墊—L採用專利除蟎技術，以天然誘引劑將活塵蟎吸引進入墊內，利用專利乾燥技術使其接觸陶瓷粉末後脫水死亡，可直接放置於床舖、地毯下。還有獅王衣物去漬液—水油性兩用款，隨身瓶設計可輕鬆去除水性或油性污垢，並附贈專用吸收墊吸附污漬，是外出衣物緊急救星。

●附註：詳細活動內容以現場、官網公告為準。

CEZANNE濾鏡提亮粉餅，售價295元。圖／台隆手創館提供
CEZANNE濾鏡提亮粉餅，售價295元。圖／台隆手創館提供

日本ST洗衣槽除菌劑，售價149元，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館買一送一。圖／台隆手創館提供
日本ST洗衣槽除菌劑，售價149元，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館買一送一。圖／台隆手創館提供

獅王衣物去漬液—水油性兩用款，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價109元。圖／台隆手創館提供
獅王衣物去漬液—水油性兩用款，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價109元。圖／台隆手創館提供

日本獅王趣淨快樂洗手組（內含洗手慕斯×1＋補充包×2），即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價199元。圖／台隆手創館提供
日本獅王趣淨快樂洗手組（內含洗手慕斯×1＋補充包×2），即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價199元。圖／台隆手創館提供

日本製日革防蟎墊—L，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價449元。圖／台隆手創館提供
日本製日革防蟎墊—L，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價449元。圖／台隆手創館提供

Biore奶油泡沫洗面乳—毛孔清潔款，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價269元。圖／台隆手創館提供
Biore奶油泡沫洗面乳—毛孔清潔款，即日起至11月3日新光三越A11日本商品展台隆手創館特價269元。圖／台隆手創館提供

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