千元有找好佛心！1856布雷本12年威士忌 搭配熱炒燒烤超對味

喝威士忌一定得先懂產區、橡木桶與品飲術語嗎？蘇格蘭威士忌品牌1856布雷本（BLACK BURN）推出品牌首款年份酒「1856布雷本12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以完整12年熟成、雪莉桶與波本桶的風味組合，主打果香、甜潤口感與細緻木質調，並以「12年好酒，一喝就懂」為主張，希望降低威士忌的品飲門檻，讓消費者從自己的味覺感受出發，找到喜歡的風味。

布雷本的品牌故事可追溯至1856年，以蘇格蘭鐵匠William Blackburn為靈感，將鐵匠專注火候、耐心等待金屬成形的精神，延伸至威士忌釀造。從大麥選用、蒸餾到橡木桶熟成，品牌強調以時間與工藝累積酒液風味，不刻意堆疊專業術語，而是讓品質回歸飲用者的真實感受。

此次推出的布雷本12年，選用Laureate品種大麥，經慢速雙重蒸餾後，以70%雪莉桶與30%波本桶熟成酒液勾兌。雪莉桶帶來飽滿果香、甜潤質地與豐富層次，波本桶則增添蜂蜜、香草氣息，讓酒體在濃郁與柔順之間取得平衡。

品飲時，香氣呈現藍莓、蜜餞、蜂蜜與柑橘調性；入口後，香草、太妃糖及堅果風味逐漸展開，尾韻則帶有巧克力甜香與橡木氣息。飲用方式也不設限，純飲可感受雙桶交織的風味輪廓；加冰則能凸顯清爽果香，搭配燒烤、滷味或中式熱炒，也能呼應料理的焦香與醬香。

從無年份系列跨入年份單一麥芽市場，布雷本將12年熟成視為品牌工藝的延伸，而非品飲門檻。新品容量700毫升、酒精濃度40%，建議售價780元，提供消費者另一款入門年份單一麥芽威士忌選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「1856布雷本12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」以70%雪莉桶與30%波本桶熟成酒液勾兌。圖／哈維特國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康