「牛排教父」旗下餐廳推美西限定菜單！SRF極黑和牛限時開吃
秋季是品味豐饒物產的好時節，美國西部農業貿易協會（WUSATA®）攜手「牛排教父」鄧有癸旗下餐廳 AMBER HILL 信義店，即日起推出為期一個月的「豐饒美西・深度品味」期間限定菜單，集結美國愛達荷州、俄勒岡州、加州、蒙大拿州及科羅拉多州的特色農產與精釀啤酒，透過美式炙烤與西式料理手法，將美西風土轉化為餐桌上的多重滋味。
菜單以愛達荷州頂級肉品品牌蛇河農場（Snake River Farms，SRF）的極黑和牛、極黑豬為主角。極黑和牛融合日本和牛與安格斯牛的特色，油花細緻、肉香濃郁；極黑豬則以豐富油脂與多汁口感見長。主廚分別搭配愛達荷馬鈴薯泥與蔓越莓醬汁，透過炙烤火候及酸甜調味，襯托肉品本身的風味。
美西物產也延伸至沙拉與甜點。加州供應全美絕大部分商業核桃，AMBER HILL 將其運用於柯本沙拉、炭烤章魚沙拉及核桃派，結合蔬菜、海鮮與楓糖，呈現堅果香氣從清爽鹹鮮到甜美濃郁的不同層次。其中，柯本沙拉另以加州無花果巴薩米克香醋調味，增添果香與酸甜尾韻。
來自俄勒岡州的蔓越莓則展現漿果的明亮酸香，除了入菜製成豬排醬汁，也成為雞尾酒的風味主軸。以經典 Cosmopolitan 為靈感，加入蔓越莓汁、檸檬汁、香橙酒與接骨木花糖漿，讓莓果酸甜與細緻花香交織。
餐酒搭配另選入蒙大拿州的混濁型IPA，以及科羅拉多州以藍莓、覆盆子熟成的桃紅酸啤酒，從熱帶水果香氣到清新莓果酸度，為炙烤肉品與海鮮料理提供不同搭配。這次限定菜單以單點形式呈現，讓消費者能依喜好自由搭配，在牛排館裡一次探索美西五州的農產特色與精釀文化。
◎「豐饒美西・深度品味」WUSATA® 期間限定菜單
．活動期間：2026年10月15日起，為期一個月
．活動餐廳：AMBER HILL 信義店
．活動地址：台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越台北信義新天地A9館）
．訂位電話：02-2729-0538
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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