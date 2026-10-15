新光三越信義店周慶報捷！Owala 水壺狂賣3,500個 首日來客吸26萬人
新光三越台北信義新天地周年慶15日開跑，首日買氣升溫，頂級保養預購會客單價年增21.4%，精品彩妝、香氛及跑鞋買氣同步成長。話題商品包括Owala水壺、日本展蘋果糖等，男性潮流、IP收藏及居家用品也成為業績成長動能。業績方面，新光三越信義新天地周年慶首日預估吸引26萬人次，業績目標13億元、成長3%。
新光三越表示，Owala水壺預估單日可銷售3,000至3,500個，日本展蘋果糖則預估單日銷售逾1,000個；首次來台實演的日本神戶年輪蛋糕專賣店「丸福バーム（Marufuku Baum）」也受關注，主打「BAUM POT 乳酪焦糖布蕾」。
運動休閒方面，新光三越台北信義新天地今年跑鞋業績年增三成，信義A11集結HOKA、On、ASICS、MIZUNO等專業跑鞋品牌，帶動買氣成長。
高端消費同樣亮眼，預購會期間頂級保養客單價年增21.4%，精品彩妝CHANEL、Dior均呈雙位數成長，精品香氛L'ARTISAN、PENHALIGON'S成長逾三成，精品珠寶預購會業績也年增6.8%。
「他經濟」成為百貨成長新動能，SKM MEN'S開幕近一年，累計業績成長兩成，平均客單價較改裝前提升約15%，並吸引25至40歲男性客群。今年再導入CDG HOMME DEUX、AVIREX、CITY TOKYO及TATRAS等品牌，擴大設計師與潮流品牌陣容。
IP收藏熱度也持續升溫。台北信義新天地A11動漫與收藏相關樓面今年截至9月來客年增雙位數，話題IP商品交易筆數成長逾三成，顯示年輕客群對動漫周邊、遊戲及收藏商品需求增加。
居家用品方面，新光三越台北信義新天地今年整體業績年增近一成，其中床墊成長三成、大家電成長15%、寢具成長6%，反映消費者對睡眠品質與居家舒適度的重視。
展望周年慶首四日，新光三越台北信義新天地預估業績年增3%、來客成長5%，看好美妝保養、精品配件、男性商品、運動休閒及3C家電持續帶動消費。
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