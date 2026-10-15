新光三越信義店周慶報捷！Owala 水壺狂賣3,500個 首日來客吸26萬人

博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel自2026年10月16日起至10月28日止於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採全預約貴賓鑑賞制。展覽空間以東方園林為靈感，將「四季皆有景」的空間深邃感融入品牌的微型建築美學中。歷時三年研發的2026 Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針與葉片胸針於此首度全球曝光，同時透過一系列以楓葉為題的新作，體現品牌創辦人、珠寶藝術家趙心綺結合18世紀手工蠟雕、多層次立體透視鑲嵌與極限金屬力學的藝術特色，將大自然的生機淬鍊為動人的微型珠寶雕塑。

2026-10-15 17:55