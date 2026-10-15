CINDY CHAO年度藝術珠寶展 360度全立體擬真葉片極致工藝體現自然之美

博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel自2026年10月16日起至10月28日止於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採全預約貴賓鑑賞制。展覽空間以東方園林為靈感，將「四季皆有景」的空間深邃感融入品牌的微型建築美學中。歷時三年研發的2026 Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針與葉片胸針於此首度全球曝光，同時透過一系列以楓葉為題的新作，體現品牌創辦人、珠寶藝術家趙心綺結合18世紀手工蠟雕、多層次立體透視鑲嵌與極限金屬力學的藝術特色，將大自然的生機淬鍊為動人的微型珠寶雕塑。

步入展覽現場，彷彿置身一座充滿詩意的東方園林 – 這無疑是趙心綺20多年的創作歷程中，首度將傳統東方園林的經典構想融入展場空間設計。大片東方園林風格的建築花窗，結合古典對稱佈局，並巧妙安排松樹、花卉與小橋流水等景觀元素。透過建築空間的「借景」、「掩映」與「層進」，創造出豐富的空間層次與留白美感。在展場中穿梭，不僅能親身體驗移步換景的視覺樂趣，每走一步都能欣賞到不同角度的珠寶配稱截然不同的景致。

展出鑑賞重點無疑為首度發表的兩件2026 Black Label Masterpiece大師系列胸針。編織胸針延續去年首見的設計靈感，以堅硬的金屬與寶石重現巴黎高級訂製服的手工軟呢經緯編織工法。為了表現出布料柔軟交錯與隨光線起伏的流動感，工匠在蠟模階段將整體結構精密拆解為上百個獨立組件，組成共46條鈦金屬緞帶，每一條金屬緞帶均單獨進行塑形、修形、鑲鑽與鈦金屬陽極導色，最終以隱蔽式榫接無縫組裝，完美再現軟呢的自然縐褶與垂墜律動。作品採用超高密度曲面微鑲技術，鑲嵌時工匠需精準計算微型釘爪抓力和入光角度， 確保結構堅固與力學穩定，達成表面幾乎看不到金屬、光線連續流動的立體視覺律動。此外，品牌更將此項360度立體編織工藝微縮延伸至體積更為小巧的戒指與耳環創作上，展現鈦金屬力學的最新突破。

大師系列的葉片胸針，不同於過往羽毛胸針的180度翻轉設計，修長的葉片在尾端翻轉為背面、頂端再轉回來，形成360度立體迴旋動態。新作刻畫秋日美景，主石特別嚴選一顆重達21克拉的濃彩棕黃鑽石，葉脈部分則運用法式漆藝，線條從作品正面中段貫穿並蜿蜒繞至上方，在葉片上更以刻意的鏤空模擬枯葉乾脆的質地，揉合帶有粉紫色馬拉雅石榴石，以彩色寶石為顏營造出漸層與白色渲染效果，在展場花窗的光影映照下，展現出極具動態張力與深遠意境的秋日韻致。

全場展出約30件新作中，有多達5件屬於四季系列全新的楓葉胸針，以單一主題展現自然界無一相同的獨特之美。趙心綺堅持以1:1手工雕塑蠟模，刻畫出葉脈在風中捲曲舒展的360度有機線條。以粉紅色鈦金屬葉脈與白鑽葉片構成主要視覺的楓葉，借鑑園林花窗的對景哲學，採用創新的多層次立體透視鑲嵌，正面以薄透的玫瑰式切割（Rose-cut）鑽石勾勒葉片輪廓，背面則以黃鑽密鑲蜿蜒葉脈；當光線正面穿透剔透鑽石時，能隱約看見背面的金黃葉脈，形成雙層成疊的透視花窗美感。

有的楓葉胸針以虛實交錯的手法創造葉片的輕盈感，因為疏密有致的鏤空結構與現葉脈自然走向，讓光線穿透葉片的時候，在實體與留白間形成豐富的光影層次，堅硬的金屬與寶石彷彿有了呼吸與律動，為能更彰顯以寶石為顏料的自然漸變色彩，鈦金屬部分採用品牌標誌性的陽極導色技術，使金屬底座與寶石幾乎融為一體。同時亦有一款呼應大師系列葉片胸針的楓葉，嚴選不同色階的黃鑽與棕色鑽石層次鋪排，搭配法式漆藝的葉脈，精準捕捉秋葉由綠轉黃、轉紅漸變至深棕的暖色光影與溫潤質感。

CINDY CHAO The Art Jewel 2026年度藝術珠寶展以東方園林為策展意境。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label高級珠寶系列楓葉胸針，主石為5.22克拉風箏型階梯式切割咖啡黃鑽，鈦金屬、18K金鑲嵌白鑽、粉鑽、黃鑽、粉色剛玉、紫色剛玉、玫瑰榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label高級珠寶系列編織耳環，主石為2顆各16.61克拉矩形明亮式黃鑽，鈦金屬、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、灰綠色剛玉、變色石榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針，主石為11.54克拉三角形明亮式白鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、變色石榴石、藍寶石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為3克拉馬眼型D/FL Type IIa白鑽，鈦金屬、高精密陶瓷、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

2026 Black Label Masterpiece VI大師系列葉片胸針，主石為一顆21克拉梨型Type IIa濃彩棕黃鑽， 鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽、馬拉亞石榴石、法式漆藝。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為2克拉馬眼形黃鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、沙弗萊石、彩色剛玉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供