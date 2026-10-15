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CINDY CHAO年度藝術珠寶展 360度全立體擬真葉片極致工藝體現自然之美

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
CINDY CHAO The Art Jewel於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採預約鑑賞制。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採預約鑑賞制。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel自2026年10月16日起至10月28日止於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採全預約貴賓鑑賞制。展覽空間以東方園林為靈感，將「四季皆有景」的空間深邃感融入品牌的微型建築美學中。歷時三年研發的2026 Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針與葉片胸針於此首度全球曝光，同時透過一系列以楓葉為題的新作，體現品牌創辦人、珠寶藝術家趙心綺結合18世紀手工蠟雕、多層次立體透視鑲嵌與極限金屬力學的藝術特色，將大自然的生機淬鍊為動人的微型珠寶雕塑。

步入展覽現場，彷彿置身一座充滿詩意的東方園林 – 這無疑是趙心綺20多年的創作歷程中，首度將傳統東方園林的經典構想融入展場空間設計。大片東方園林風格的建築花窗，結合古典對稱佈局，並巧妙安排松樹、花卉與小橋流水等景觀元素。透過建築空間的「借景」、「掩映」與「層進」，創造出豐富的空間層次與留白美感。在展場中穿梭，不僅能親身體驗移步換景的視覺樂趣，每走一步都能欣賞到不同角度的珠寶配稱截然不同的景致。

展出鑑賞重點無疑為首度發表的兩件2026 Black Label Masterpiece大師系列胸針。編織胸針延續去年首見的設計靈感，以堅硬的金屬與寶石重現巴黎高級訂製服的手工軟呢經緯編織工法。為了表現出布料柔軟交錯與隨光線起伏的流動感，工匠在蠟模階段將整體結構精密拆解為上百個獨立組件，組成共46條鈦金屬緞帶，每一條金屬緞帶均單獨進行塑形、修形、鑲鑽與鈦金屬陽極導色，最終以隱蔽式榫接無縫組裝，完美再現軟呢的自然縐褶與垂墜律動。作品採用超高密度曲面微鑲技術，鑲嵌時工匠需精準計算微型釘爪抓力和入光角度， 確保結構堅固與力學穩定，達成表面幾乎看不到金屬、光線連續流動的立體視覺律動。此外，品牌更將此項360度立體編織工藝微縮延伸至體積更為小巧的戒指與耳環創作上，展現鈦金屬力學的最新突破。

大師系列的葉片胸針，不同於過往羽毛胸針的180度翻轉設計，修長的葉片在尾端翻轉為背面、頂端再轉回來，形成360度立體迴旋動態。新作刻畫秋日美景，主石特別嚴選一顆重達21克拉的濃彩棕黃鑽石，葉脈部分則運用法式漆藝，線條從作品正面中段貫穿並蜿蜒繞至上方，在葉片上更以刻意的鏤空模擬枯葉乾脆的質地，揉合帶有粉紫色馬拉雅石榴石，以彩色寶石為顏營造出漸層與白色渲染效果，在展場花窗的光影映照下，展現出極具動態張力與深遠意境的秋日韻致。

全場展出約30件新作中，有多達5件屬於四季系列全新的楓葉胸針，以單一主題展現自然界無一相同的獨特之美。趙心綺堅持以1:1手工雕塑蠟模，刻畫出葉脈在風中捲曲舒展的360度有機線條。以粉紅色鈦金屬葉脈與白鑽葉片構成主要視覺的楓葉，借鑑園林花窗的對景哲學，採用創新的多層次立體透視鑲嵌，正面以薄透的玫瑰式切割（Rose-cut）鑽石勾勒葉片輪廓，背面則以黃鑽密鑲蜿蜒葉脈；當光線正面穿透剔透鑽石時，能隱約看見背面的金黃葉脈，形成雙層成疊的透視花窗美感。

有的楓葉胸針以虛實交錯的手法創造葉片的輕盈感，因為疏密有致的鏤空結構與現葉脈自然走向，讓光線穿透葉片的時候，在實體與留白間形成豐富的光影層次，堅硬的金屬與寶石彷彿有了呼吸與律動，為能更彰顯以寶石為顏料的自然漸變色彩，鈦金屬部分採用品牌標誌性的陽極導色技術，使金屬底座與寶石幾乎融為一體。同時亦有一款呼應大師系列葉片胸針的楓葉，嚴選不同色階的黃鑽與棕色鑽石層次鋪排，搭配法式漆藝的葉脈，精準捕捉秋葉由綠轉黃、轉紅漸變至深棕的暖色光影與溫潤質感。

CINDY CHAO The Art Jewel 2026年度藝術珠寶展以東方園林為策展意境。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2026年度藝術珠寶展以東方園林為策展意境。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label高級珠寶系列楓葉胸針，主石為5.22克拉風箏型階梯式切割咖啡黃鑽，鈦金屬、18K金鑲嵌白鑽、粉鑽、黃鑽、粉色剛玉、紫色剛玉、玫瑰榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
White Label高級珠寶系列楓葉胸針，主石為5.22克拉風箏型階梯式切割咖啡黃鑽，鈦金屬、18K金鑲嵌白鑽、粉鑽、黃鑽、粉色剛玉、紫色剛玉、玫瑰榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label高級珠寶系列編織耳環，主石為2顆各16.61克拉矩形明亮式黃鑽，鈦金屬、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、灰綠色剛玉、變色石榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
White Label高級珠寶系列編織耳環，主石為2顆各16.61克拉矩形明亮式黃鑽，鈦金屬、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、灰綠色剛玉、變色石榴石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針，主石為11.54克拉三角形明亮式白鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、變色石榴石、藍寶石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針，主石為11.54克拉三角形明亮式白鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、沙弗萊石、變色石榴石、藍寶石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為3克拉馬眼型D/FL Type IIa白鑽，鈦金屬、高精密陶瓷、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為3克拉馬眼型D/FL Type IIa白鑽，鈦金屬、高精密陶瓷、18K黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

2026 Black Label Masterpiece VI大師系列葉片胸針，主石為一顆21克拉梨型Type IIa濃彩棕黃鑽， 鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽、馬拉亞石榴石、法式漆藝。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2026 Black Label Masterpiece VI大師系列葉片胸針，主石為一顆21克拉梨型Type IIa濃彩棕黃鑽， 鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、黃鑽、棕鑽、馬拉亞石榴石、法式漆藝。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為2克拉馬眼形黃鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、沙弗萊石、彩色剛玉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
White Label 高級珠寶系列楓葉胸針，主石為2克拉馬眼形黃鑽，鈦金屬、18K白金與黃金鑲嵌白鑽、沙弗萊石、彩色剛玉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO The Art Jewel 2026年度藝術珠寶展自即日起至10月28日止。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2026年度藝術珠寶展自即日起至10月28日止。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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