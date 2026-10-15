5點半就來排隊！新光三越信義周年慶首日吸26萬來客、衝13億業績

今年百貨周年慶不再只靠折扣吸客，更透過全球話題商品、獨家品牌與體驗活動，擴大不同客群的消費需求。新光三越信義新天地周年慶今開跑，今年在諸多活動特企、話題商品與快閃店帶動下，創造顯著集客效益，首日吸引26萬人潮，締造13億業績、較去年同期成長3%，並以化妝品、家用及複合性業態為業績主力。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，周年慶首波六店業績順利達成，加上信義新天地特企活動多、集客策略奏效，相當期待信義4店的表現。另外，新光三越全台各店1月至9月業績成長近3成，在台中店復甦與持續改裝，以及信義4店今年業績將創新高的帶動下，對於新光三越全年業績能否如預期首度突破千億元大關，吳昕陽也對此給予肯定回應。

新光三越信義新天地周年慶端出120萬組化妝品特惠組鎖定年度補貨需求，加上APPLE、SAMSUNG、DJI、Insta360等科技新品，以及社交運動帶動的跑鞋消費，智慧清淨與掃除家電換新需求等多元話題商品，皆成為今年周年慶消費焦點。新光三越觀察，現在消費者會為了特殊與獨特性商品來排隊，而信義新天地每周都有新話題，持續提供民眾到店的理由。

其中，位於A11的Owala水壺快閃店引爆排隊熱潮，周年慶首日就有民眾一早5點半前來排隊，因採限購策略，單日預計可銷售 3,000至3,500個。周年慶期間還有「日本展」、「吉伊卡哇」雙展吸客，日本展話題商品蘋果糖開店40分鐘號碼牌即發放一空，預計單日銷售突破1,000個。此外，日本動漫周邊animate百貨首店進駐A11，也進一步擴大信義店的動漫潮玩IP經濟。

周年慶首日「美妝三冠王」分別由蘭蔻、雅詩蘭黛與LA MER拿下，滿足消費者超值囤貨、經典回購及頂級養膚三大需求。「家電人氣冠軍」首推LG WashTower智慧洗衣塔，第二代體積設計適合小家庭與小坪數陽台，新品上市搭配周年慶回饋現省9千元。從智慧洗烘衣機、洗碗機到掃拖機器人，消費者更願意為省時、省力與居家生活便利性提高預算。

社交運動商機則帶動跑鞋熱銷，信義新天地光是今年跑鞋業績就較去年同期成長3成，當中更以Salomon、HOKA、On、ASICS、MIZUNO等專業運動品牌最熱。「他經濟」也成為百貨成長新引擎，SKM MEN'S開幕一周年，帶動男性潮流消費持續升溫，客單價與整體業績雙雙成長。此外，信義新天地集結超過50個高爾夫品牌，吳昕陽強調，這裡的高爾夫品牌不僅最多，業績也是全台最高。

新光三越信義新天地周年慶開跑，今年在諸多活動特企、話題商品與快閃店帶動下，創造集客效益，首日吸引26萬人潮，締造13億業績。記者沈昱嘉／攝影

日本動漫周邊animate百貨首店進駐A11，進一步擴大信義店的動漫潮玩IP經濟。圖／新光三越提供

Owala水壺新光三越信義A11快閃店(即日起至10/25)。圖／新光三越提供

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