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Coupang酷澎祭新客優惠 跨品類首購1元起、世界糧食日餐廚收納滿千折百

經濟日報／ 經濟日報即時報導
美商Coupang酷澎推出新客優惠，首次下單可選購一件指定商品最低1元，涵蓋茶飲、餅乾、衛生紙等日常用品，要吸引更多顧客體驗Coupang酷澎服務。圖／Coupang酷澎提供
美商Coupang酷澎推出新客優惠，首次下單可選購一件指定商品最低1元，涵蓋茶飲、餅乾、衛生紙等日常用品，要吸引更多顧客體驗Coupang酷澎服務。圖／Coupang酷澎提供

美商Coupang酷澎以顧客為核心，在台灣線上零售持續成長，即日起新客優惠，首次下單可選購一件指定商品最低1元，涵蓋茶飲、餅乾、衛生紙等日常用品，以及育兒家庭常備的濕紙巾、毛孩喜愛的凍乾零食等，期待吸引更多顧客體驗Coupang酷澎服務。

Coupang酷澎指出，針對新客推出1元首購優惠，再加入訂閱制WOW會員可享無條件免運；新用戶首購限使用Coupang酷澎app下單，活動細節及適用品項以Coupang酷澎活動頁面公告為準。

此外，Coupang酷澎訂閱制WOW會員每月只要59元，即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」訂單不限金額免運優惠，搭配WOW會員專屬折扣、每日特價商品，以及部分地區適用的清晨配送服務，讓顧客可依照生活節奏彈性採買。

為響應聯合國農糧署10月16日世界糧食日，Coupang酷澎宣布，推出餐廚收納用品滿千折百優惠，集結食品保鮮密封袋、可重複使用餐廚用品等多元選擇，協助顧客妥善保存食材、減少食物浪費；同時網羅台灣在地優質好米，讓顧客便利選購本土農產品，支持在地農業。

10月18日前，Coupang酷澎WOW會員購買指定商品天天滿2,000元現折200元，從米麵糧油到廚房用品等眾多品類，都能聰明採買、輕鬆入手。

而食品保存從選對工具開始，OP生物分解抗菌密封袋適合分類存放生鮮食材，減少因保存不當造成的浪費。即日起至10月31日，購買OP指定商品滿499元，即贈植材來源無氯保鮮膜30cm一件，讓日常食材保存更便利。

外食族也能從隨身餐具開始減少一次性用品使用，TEMPEST純鈦餐具義式款3件組附收納餐盒，輕巧好攜帶，適合上班、外出及旅行等用餐情境。有效率地使用油品、調味料，推薦WMMO物鳴100ml無吸管垂直噴玻璃油壺，3D渦流霧化均勻，精準用到最後一滴。

無論是產銷履歷、友善耕作還有外銷等級好米，Coupang酷澎網羅豐富米食選擇，滿足不同家庭的料理需求。樂米穀場「花蓮富里若雪之妍米一等米1.5kg」米飯香氣清新，即使放涼仍保有柔軟黏潤口感；「三好米台東關山好米二等米9kg」米粒香Q，並經多項品質檢驗，為家庭日常用餐增添安心選擇。

Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，並提供指定收件位置、彈性選擇最長7天內送達日期等便利服務，讓顧客依照家庭庫存與實際需求安排採買，隨時補足生活所需。

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