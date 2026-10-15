軒尼詩百樂廷登上東方快車！郎朗、江振誠聯手演繹頂級干邑新風貌
全球頂級干邑品牌軒尼詩（Hennessy）今年推出「Hennessy Le Voyage」跨界體驗，邀請國際鋼琴家郎朗與台灣名廚江振誠（André Chiang）參與，搭乘亞洲東方快車穿越馬來西亞，以音樂、美饌與文化交織一場為期三天的感官之旅。旅程同步揭曉兩款百樂廷珍藏之作，包括全球限量100瓶的「軒尼詩百樂廷郎朗限量版」，以及品牌史上首款3公升容量的「軒尼詩百樂廷Jéroboam 3公升旗艦典藏禮盒」，即日起於台灣透過私人客戶通路限量販售。
自1765年創立以來，軒尼詩的品牌故事便與旅行緊密相連。創始人李察・軒尼詩（Richard Hennessy）從愛爾蘭前往法國干邑地區，開啟跨越國界的探索歷程。此次「Hennessy Le Voyage」延續這份精神，讓亞洲東方快車成為移動的體驗場域，隨列車穿梭山林，將沿途風景、聲音與味覺轉化為感受百樂廷的不同方式。
郎朗則以音樂為旅程注入靈魂。他認為，百樂廷層次分明、講究平衡的特質，與交響樂演奏的節奏和韻律相互呼應。演出中，琴聲與自然環境交融，讓品飲體驗延伸至聽覺與情感。江振誠則從料理出發，設計專屬餐飲體驗，透過魚子醬搭配及量身打造的菜單，探索百樂廷細膩香氣、優雅風味與不同食材質地之間的平衡。
同步亮相的郎朗限量版，以數位方式捕捉鋼琴演奏的律動，轉化為環繞瓶身的金色線條，搭配郎朗親選的深紅色瓶身與金色細節。每瓶由法國干邑地區工匠手工繫上金線，盛裝於橡木收藏盒中，全球限量100瓶，逐瓶編號。
另一款3公升Jéroboam典藏禮盒，配有專屬酒杯與取酒器，並提供瓶身刻字及八種皮革頸飾顏色選擇，為重要慶典增添收藏意義。百樂廷以創始人酒窖珍藏的稀有生命之水調和，經長年橡木桶熟成，交織茉莉、忍冬、糖漬果香與荳蔻、桂皮氣息，呈現細緻悠長的尾韻。從列車上的音樂到餐桌上的風味，軒尼詩藉由這趟旅程，重新演繹頂級干邑的時間、工藝與感官魅力。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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