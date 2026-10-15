新光三越信義周年慶開紅盤 首日湧入26萬人潮…五大熱賣商品出爐

新光三越台北信義新天地周年慶15日開跑，首日買氣開紅盤，預估業績較去年同期成長3%以上，來客數上看26萬人次。值得注意的是，今年周年慶消費熱點不再只有傳統美妝、精品，從社群爆紅水壺、專業跑鞋、智慧家電到動漫收藏商品，都成為吸客新亮點，其中跑鞋今年以來業績年增三成，顯示百貨消費結構正出現新變化。

新光三越表示，今年信義新天地四館集結逾千個品牌，其中295家為獨家品牌、56家為全台獨家，並首度推出年度百大必買商品，涵蓋時尚、美妝、科技、運動及生活五大領域。預估周年慶首四日（10月15日至18日）業績年增3%、來客成長5%，看好精品配件、頂級保養、男性商品、運動休閒及3C家電持續挹注買氣。

美妝仍是周年慶主力，今年信義新天地備妥120萬組化妝品特惠組，備貨量較去年增加約兩成，優惠最低三折起。其中蘭蔻小黑瓶發燒組特價4,185元，約3.5折；雅詩蘭黛特潤修護明星組特價4,450元，約5.3折；LA MER海洋拉娜超能水潤亮組特價5,580元，約6.9折，搶攻年度保養品補貨商機。

高端消費也展現韌性。新光三越指出，預購會期間頂級保養商品平均客單價較去年同期成長21.4%，CHANEL、DIOR精品彩妝業績均呈雙位數成長，L'ARTISAN、PENHALIGON'S等精品香氛成長逾三成，精品珠寶業績則年增6.8%。

今年另一大亮點是話題商品帶動新消費需求。社群爆紅的Owala水壺首日預估可銷售3,000至3,500個；專業跑鞋則受社交跑步風潮帶動，信義新天地今年以來跑鞋業績年增三成，HOKA、On、ASICS及MIZUNO等品牌買氣升溫。

家電方面，LG第二代WashTower AI智控洗乾衣機成為主打商品。新光三越統計，今年截至9月，家庭用品業績年增近一成，其中床墊成長33%、大家電成長15%、寢具成長6%，反映消費者對智慧家事及居家生活品質的支出增加。

男性消費市場同樣成長。信義A9的SKM MEN'S開幕近一年，累計業績成長兩成，平均客單價較改裝前提升約15%，成功吸引25至40歲男性客群，成為百貨拓展新客源的重要動能。

此外，動漫及運動收藏也成為新興集客引擎。信義A11今年截至9月，動漫與收藏相關樓面來客呈雙位數成長，話題IP商品交易筆數增加逾三成。Fanatics海外首店進駐後，球員卡及球衣盲盒成為熱銷商品，進一步擴大年輕族群與運動迷消費市場。

新光三越信義新天地周年慶將持續至11月8日，期間結合日本商品展、吉伊卡哇展及寶可夢等活動，延續周年慶人潮與買氣。