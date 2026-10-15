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微風周年慶首日買氣旺！345萬純金關公被買走 精品業績飆六成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
微風信義點睛品全台唯一345萬元純金關聖帝君開門即成交。圖／微風提供
微風信義點睛品全台唯一345萬元純金關聖帝君開門即成交。圖／微風提供

微風集團旗下微風信義、微風南山及微風松高三館周年慶15日同步開跑，首日買氣熱絡，高端精品、珠寶及秋冬服飾成為消費主力，其中微風信義點睛品一尊12兩純金關聖帝君，開檔首日即以345萬元成交；Van Cleef & Arpels高級珠寶預購業績成長60%，MAX MARA預購業績也成長逾五成，顯示高資產客群消費動能強勁。

微風指出，周年慶首日一開店即湧入購物人潮，高單價精品及珠寶交易表現亮眼，滿額贈品兌換也相當踴躍。其中微風松高消費滿50萬元贈Dyson隨行吹風機，以及滿25萬元贈5,000元酬賓券，均已全數兌換完畢；微風南山滿額贈Dyson隨行吹風機的活動，贈品數量也所剩不多。

觀察各館銷售表現，微風信義高端精品消費力道突出。Van Cleef & Arpels受惠多筆百萬元以上VIP交易，帶動高級珠寶預購業績成長60%；MAX MARA經典大衣、羽絨衣及高單價西裝外套熱銷，預購業績成長逾50%。

VALENTINO同樣受惠高單價服飾需求，林志玲同款、單價約30萬元的黑色禮服，預購期間售出兩件。TASAKI則以珍珠項鍊及耳環組合銷售為主，30萬元以上交易筆數較去年增加。黃金珠寶方面，點睛品全台唯一12兩純金關聖帝君於首日完成結帳，單筆成交金額達345萬元。

微風南山精品買氣同樣強勁，LOEWE與ON聯名系列熱銷239雙，創造逾600萬元業績；PRADA受惠主顧客回櫃消費，不僅出現單筆百萬元大單，30萬元以上交易也超過15筆。MAX MARA則以大衣、皮衣及高訂西服等秋冬商品，創造逾300萬元業績。

除高端精品外，微風南山也積極吸引年輕客群。日系服飾品牌UNITED TOKYO／PUBLIC TOKYO台灣首店於10月8日開幕，鎖定25至40歲消費者，平均客單價約7,000元至1萬元，搭配周年慶促銷帶動買氣。

微風松高則以潮流服飾、家居生活及特色選品搶客，包括JORDAN限量球鞋、H&M秋冬新品，以及無印良品、宜得利家居等品牌優惠。其中宜得利推出超過300項家飾品降價活動，最高享七折優惠，吸引居家採購需求。

今年適逢微風25周年，集團攜手MONCHHICHI推出限定聯名企劃，包括大型購物袋、帆布袋、行李箱及雨傘等滿額禮，首日以大型購物袋及帆布袋兌換最為踴躍。周年慶期間另推出最高18.8%回饋，微風聯名卡指定消費再加贈最高3,000點，相當於300元，持續刺激買氣。

周年慶 微風 業績 微風南山

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