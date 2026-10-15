日本nishikawa西川寢具海外首間直營店台北開幕！導入「量身訂製枕」

總是挑不到適合自己的枕頭嗎？擁有460年歷史的日本nishikawa「西川寢具」首度進軍台灣，海外首間直營門市「西川大安店」將於10月16日在台北開幕，導入量身訂製枕、3D身體掃描、身體壓力分布測量三大個人化睡眠體驗，由曾赴日本受訓的睡眠顧問提供諮詢服務，店內主打也是討論度最高的「＆Free量身訂製枕」可根據身型、材質偏好、睡眠習慣打造個人專屬的枕頭，完成訂製後可於當日帶回。由於體驗、量測、諮詢需要時間，店內採預約制，開幕消息一出旋即吸引約350人預約、目前已排到11月底。

創立於1566年、長年引領日本睡眠文化的nishikawa「西川寢具」，今年迎來創業460週年，選擇台灣成為nishikawa海外首間直營門市的第一站，nishikawa表示：「除了看重台灣消費者對生活品質與睡眠的關注，也源自過去台灣消費者在日本店舖的實際體驗。由於過去不少台灣旅客曾在日本nishikawa店舖體驗量身訂製枕，過程中會以科學方式測量每個人的體型與睡姿，並於現場進行調整；回台後仍持續詢問是否能獲得枕頭調整與相關服務，也成為品牌思考在台灣設立直營門市的重要契機。」

nishikawa以個人化測量與體驗式顧問服務，帶領消費者從了解自己的身體出發，在睡眠顧問引導下，一步步找到更符合自己的身形、睡姿與睡眠需求的寢具選擇。

「＆Free量身訂製枕」在日本的出貨量已超過80萬件，是店內主打也是討論度最高的個人化服務之一。睡眠顧問會測量後腦勺與頸部高度，並依據測量數據，針對最多14處高度調整點進行細緻微調，消費者可挑選偏好的枕芯材質，完成現場試躺與調整。店內提供共9種枕芯材質選擇，包含8種一般材質及台灣限定的「Air Cyclone 3D立體透氣循環層」，其具備減少悶熱感、優異的體壓分散性能及可水洗清潔三大特色。「＆Free量身訂製枕」完成訂製後可於當日帶回，並提供一年免費高度調整服務，台灣售價9,450元起。

除了枕頭之外，西川大安店也導入N3D-body 3D身體掃描，透過設備取得身體立體數據，將身體形狀與骨骼狀況作為寢具選擇的參考，建議穿著褲裝體驗。另外還有ERGO CHECK身體壓力分布測量，消費者實際躺上床墊後，ERGO CHECK可測量身體不同部位的壓力分布，並將結果視覺化呈現在螢幕上，讓消費者透過實際數據與躺臥感受，找到自己偏好的支撐感與睡眠體驗。

另一項主打商品「AiR SI床墊」，採用由4層組成的特殊立體結構「DR4層結構」，以日式單人床墊為例，配置1,800個支撐點承托身體，搭配表面凹凸結構的聚胺酯材質，使床墊順著身體曲線自然貼合，分散身體壓力；底部結構則提供穩定支撐，維持自然睡姿。西川大安店同步提供AiR 01等入門款，以及AiR SX等高階款式，台灣售價47,250元起。

此外，西川大安店同步販售nishikawa Premium羽絨被、真綿被、床包被套、毛毯、日本今治製毛巾及香氛用品。

為迎接海外首間直營門市正式開幕，西川大安店也準備開幕限定好禮。前50名購買「＆Free量身訂製枕」的消費者，可獲贈專用枕套乙件；前300名完成預約並到店的消費者，則可獲得日本製紀念毛巾乙條。贈品數量有限，實際活動辦法及優惠內容以nishikawa官方公告為準。

●nishikawa「西川大安店」資訊： 店舖地址｜台北市大安區仁愛路四段27巷1號1樓 營業時間｜11:00～21:00

「西川大安店」匯集nishikawa代表性寢具產品，將品牌長年來對睡眠的理解與寢具工藝融入台灣消費者日常。圖／nishikawa提供

「AiR SI床墊」提供AiR 01等入門款，以及AiR SX等高階款式，消費者可現場試躺體驗。圖／nishikawa提供

N3D-body透過3D掃描掌握身形與骨骼狀況，並依據測量資料提供選購寢具建議。圖／nishikawa提供

「＆Free量身訂製枕」是nishikawa「西川大安店」主打也是討論度最高的個人化服務之一，店內提供共9種枕芯材質選擇。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」睡眠顧問會根據消費者後腦勺及頸部的高度進行測量與諮詢。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。記者陳立儀／攝影

「＆Free量身訂製枕」搭配最多14處高度調整點，依照個人條件與需求進行細緻配適。圖／nishikawa提供

從床包被套、毛毯到日本今治製毛巾與香氛用品，nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供