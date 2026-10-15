快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

日本nishikawa西川寢具海外首間直營店台北開幕！導入「量身訂製枕」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本nishikawa「西川寢具」海外首間直營門市「西川大安店」將於10月16日在台北正式開幕。圖／nishikawa提供
日本nishikawa「西川寢具」海外首間直營門市「西川大安店」將於10月16日在台北正式開幕。圖／nishikawa提供

總是挑不到適合自己的枕頭嗎？擁有460年歷史的日本nishikawa「西川寢具」首度進軍台灣，海外首間直營門市「西川大安店」將於10月16日在台北開幕，導入量身訂製枕、3D身體掃描、身體壓力分布測量三大個人化睡眠體驗，由曾赴日本受訓的睡眠顧問提供諮詢服務，店內主打也是討論度最高的「＆Free量身訂製枕」可根據身型、材質偏好、睡眠習慣打造個人專屬的枕頭，完成訂製後可於當日帶回。由於體驗、量測、諮詢需要時間，店內採預約制，開幕消息一出旋即吸引約350人預約、目前已排到11月底。

創立於1566年、長年引領日本睡眠文化的nishikawa「西川寢具」，今年迎來創業460週年，選擇台灣成為nishikawa海外首間直營門市的第一站，nishikawa表示：「除了看重台灣消費者對生活品質與睡眠的關注，也源自過去台灣消費者在日本店舖的實際體驗。由於過去不少台灣旅客曾在日本nishikawa店舖體驗量身訂製枕，過程中會以科學方式測量每個人的體型與睡姿，並於現場進行調整；回台後仍持續詢問是否能獲得枕頭調整與相關服務，也成為品牌思考在台灣設立直營門市的重要契機。」

nishikawa以個人化測量與體驗式顧問服務，帶領消費者從了解自己的身體出發，在睡眠顧問引導下，一步步找到更符合自己的身形、睡姿與睡眠需求的寢具選擇。

「＆Free量身訂製枕」在日本的出貨量已超過80萬件，是店內主打也是討論度最高的個人化服務之一。睡眠顧問會測量後腦勺與頸部高度，並依據測量數據，針對最多14處高度調整點進行細緻微調，消費者可挑選偏好的枕芯材質，完成現場試躺與調整。店內提供共9種枕芯材質選擇，包含8種一般材質及台灣限定的「Air Cyclone 3D立體透氣循環層」，其具備減少悶熱感、優異的體壓分散性能及可水洗清潔三大特色。「＆Free量身訂製枕」完成訂製後可於當日帶回，並提供一年免費高度調整服務，台灣售價9,450元起。

除了枕頭之外，西川大安店也導入N3D-body 3D身體掃描，透過設備取得身體立體數據，將身體形狀與骨骼狀況作為寢具選擇的參考，建議穿著褲裝體驗。另外還有ERGO CHECK身體壓力分布測量，消費者實際躺上床墊後，ERGO CHECK可測量身體不同部位的壓力分布，並將結果視覺化呈現在螢幕上，讓消費者透過實際數據與躺臥感受，找到自己偏好的支撐感與睡眠體驗。

另一項主打商品「AiR SI床墊」，採用由4層組成的特殊立體結構「DR4層結構」，以日式單人床墊為例，配置1,800個支撐點承托身體，搭配表面凹凸結構的聚胺酯材質，使床墊順著身體曲線自然貼合，分散身體壓力；底部結構則提供穩定支撐，維持自然睡姿。西川大安店同步提供AiR 01等入門款，以及AiR SX等高階款式，台灣售價47,250元起。

此外，西川大安店同步販售nishikawa Premium羽絨被、真綿被、床包被套、毛毯、日本今治製毛巾及香氛用品。

為迎接海外首間直營門市正式開幕，西川大安店也準備開幕限定好禮。前50名購買「＆Free量身訂製枕」的消費者，可獲贈專用枕套乙件；前300名完成預約並到店的消費者，則可獲得日本製紀念毛巾乙條。贈品數量有限，實際活動辦法及優惠內容以nishikawa官方公告為準。

●nishikawa「西川大安店」資訊：

店舖地址｜台北市大安區仁愛路四段27巷1號1樓

營業時間｜11:00～21:00

「西川大安店」匯集nishikawa代表性寢具產品，將品牌長年來對睡眠的理解與寢具工藝融入台灣消費者日常。圖／nishikawa提供
「西川大安店」匯集nishikawa代表性寢具產品，將品牌長年來對睡眠的理解與寢具工藝融入台灣消費者日常。圖／nishikawa提供

「AiR SI床墊」提供AiR 01等入門款，以及AiR SX等高階款式，消費者可現場試躺體驗。圖／nishikawa提供
「AiR SI床墊」提供AiR 01等入門款，以及AiR SX等高階款式，消費者可現場試躺體驗。圖／nishikawa提供

N3D-body透過3D掃描掌握身形與骨骼狀況，並依據測量資料提供選購寢具建議。圖／nishikawa提供
N3D-body透過3D掃描掌握身形與骨骼狀況，並依據測量資料提供選購寢具建議。圖／nishikawa提供

「＆Free量身訂製枕」是nishikawa「西川大安店」主打也是討論度最高的個人化服務之一，店內提供共9種枕芯材質選擇。圖／nishikawa提供
「＆Free量身訂製枕」是nishikawa「西川大安店」主打也是討論度最高的個人化服務之一，店內提供共9種枕芯材質選擇。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」睡眠顧問會根據消費者後腦勺及頸部的高度進行測量與諮詢。圖／nishikawa提供
日本nishikawa「西川大安店」睡眠顧問會根據消費者後腦勺及頸部的高度進行測量與諮詢。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供
日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供

日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。記者陳立儀／攝影
日本nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。記者陳立儀／攝影

「＆Free量身訂製枕」搭配最多14處高度調整點，依照個人條件與需求進行細緻配適。圖／nishikawa提供
「＆Free量身訂製枕」搭配最多14處高度調整點，依照個人條件與需求進行細緻配適。圖／nishikawa提供

從床包被套、毛毯到日本今治製毛巾與香氛用品，nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供
從床包被套、毛毯到日本今治製毛巾與香氛用品，nishikawa「西川大安店」提供多元寢具及臥室用品選擇。圖／nishikawa提供

nishikawa「西川大安店」體驗型門市，讓台灣消費者親身感受日本睡眠哲學。圖／nishikawa提供
nishikawa「西川大安店」體驗型門市，讓台灣消費者親身感受日本睡眠哲學。圖／nishikawa提供

日本 台北 枕頭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寬庭微風打造全球最新概念店 推出生活新美學

寬庭全球最新概念店進駐微風廣場復興館！温昇豪、邵雨薇分享居家美學

不只愛買家具？台灣人在淘寶天貓買什麼 4大消費族群揭密

重慶麗晶酒店摘米其林一星鑰！住江景房、享行政酒廊 4天3夜2.5萬起

相關新聞

CINDY CHAO年度藝術珠寶展 360度全立體擬真葉片極致工藝體現自然之美

博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel自2026年10月16日起至10月28日止於台北舉辦2026年度藝術珠寶展，採全預約貴賓鑑賞制。展覽空間以東方園林為靈感，將「四季皆有景」的空間深邃感融入品牌的微型建築美學中。歷時三年研發的2026 Black Label Masterpiece III大師系列編織胸針與葉片胸針於此首度全球曝光，同時透過一系列以楓葉為題的新作，體現品牌創辦人、珠寶藝術家趙心綺結合18世紀手工蠟雕、多層次立體透視鑲嵌與極限金屬力學的藝術特色，將大自然的生機淬鍊為動人的微型珠寶雕塑。

律師談星巴克「去冰不補滿」新制：恐失品牌價值 最後只是一般咖啡

星巴克近期調整部份飲品客製化政策，冰飲去冰後若要補滿牛奶，須額外付費，引發消費者熱議。律師呂秋遠近日也在臉書發文評論，認為星巴克與超商咖啡最大的差別，不只是咖啡豆或牛奶品質，更在於客製化體驗、服務及品牌價值。

新光三越信義周年慶開紅盤 首日湧入26萬人潮…五大熱賣商品出爐

新光三越台北信義新天地周年慶15日開跑，首日買氣開紅盤，預估業績較去年同期成長3%以上，來客數上看26萬人次。值得注意的是，今年周年慶消費熱點不再只有傳統美妝、精品，從社群爆紅水壺、專業跑鞋、智慧家電到動漫收藏商品，都成為吸客新亮點，其中跑鞋今年以來業績年增三成，顯示百貨消費結構正出現新變化。

日本nishikawa西川寢具海外首間直營店台北開幕！導入「量身訂製枕」

總是挑不到適合自己的枕頭嗎？擁有460年歷史的日本nishikawa「西川寢具」首度進軍台灣，海外首間直營門市「西川大安店」將於10月16日在台北開幕，導入量身訂製枕、3D身體掃描、身體壓力分布測量三大個人化睡眠體驗，由曾赴日本受訓的睡眠顧問提供諮詢服務，店內主打也是討論度最高的「＆Free量身訂製枕」…

近200年傑作齊聚！江詩丹頓高複雜工藝展加碼Twin Beat萬年曆驚喜現身

瑞士頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日舉辦《高複雜製錶工藝展》，亮點之一首推以琺瑯彩繪、手工雕刻、機刻雕花、珠寶鑲嵌為四大主題，展出橫跨1829至2022近200年的11款骨董或當代工藝時計，2026年在日內瓦鐘表與奇蹟表展所發表的全新Twin Beat萬年曆也首度來台，展現品牌在高複雜與工藝探究的百尺竿頭。

微風周年慶首日買氣熱 百萬元精品交易湧現、純金關聖帝君345萬成交

微風信義三館周年慶於15日正式開跑，開店後隨即湧入大批購物人潮，消費者也熱情地與門口的MONCHHICHI打卡裝置合影，現場人氣十足。微風指出，今年消費趨勢呈現精品高端消費與特色商品收藏需求並進，其中，點睛品全台唯一的12兩純金關聖帝君，周年慶首日開門及成交創下345萬元業績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。