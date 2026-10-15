近200年傑作齊聚！江詩丹頓高複雜工藝展加碼Twin Beat萬年曆驚喜現身

瑞士頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日舉辦《高複雜製錶工藝展》，亮點之一首推以琺瑯彩繪、手工雕刻、機刻雕花、珠寶鑲嵌為四大主題，展出橫跨1829至2022近200年的11款骨董或當代工藝時計，2026年在日內瓦鐘表與奇蹟表展所發表的全新Twin Beat萬年曆也首度來台，展現品牌在高複雜與工藝探究的百尺竿頭。

古典的時計是以機械驅動、進而辨識時間。江詩丹頓創廠於西元1755年、至今已有超過270年歷史。品牌本次的高複雜製表工藝主要聚焦在外顯的琺瑯、雕刻、機刻雕花與珠寶鑲嵌等裝飾手法，讓美感與技藝賦予時間賞玩之樂。

聚焦色彩靈魂的「琺瑯彩繪」，展現釉料經過數百度高溫淬鍊後的色澤與立體感。1994年微繪琺瑯懷表以細緻線條重現19世紀日內瓦軍演盛景，右上方刻劃出日內瓦經典地標Tour de l'Île鐘樓，此處亦是品牌首間專賣店落腳的歷史地標；1999年推出的Audubon限量腕表，其靈感源自美國博物學家John J. Audubon的鳥類圖鑑著作《美國鳥類》，並由瑞士琺瑯大師Muriel Séchaud以掐絲與內填琺瑯金線、細膩勾勒出玫瑰琵鷺等羽態與花卉，更是二手市場極具代表性的典藏之作；1953年的一只琺瑯彩繪表則反映1950年代興起、受瑞士藝術家Hans Erni啟發的「自由形式」風格，以抽象非具象線條詮釋太陽意象，顯露戰後藝術思潮對高級製表的深刻影響。

賦予金屬光影質感的「手工雕刻」與「機刻雕花」，體現微觀線條的人手巧勁。手工雕刻主題帶來了多款傑作，像是生產於1829年的琺瑯雕刻懷表與1919年的皇家天文台懷表，皆巧妙融合自然花卉淺浮雕，展現細膩的光影變幻；2007年Métiers d'Art藝術大師系列Les Masques面具腕表，則與日內瓦Barbier-Mueller博物館合作，將中國古代遼代面具透過知名金雕師Oliver Vaucher的手工微雕重現於面盤中央，捎來古老文明的懷舊思緒。而機刻雕花則以幾何之美著稱，一款1902年的黃金懷表於面盤中央刻劃精細幾何紋路，外圍輔以黑藍雙色掐絲琺瑯花卉，另外一款1929年的裝飾藝術懷表，則以跳時視窗搭配三角分鐘時標，尤其面盤中央的放射狀機刻雕花太陽紋路，仿若帶人重返1920、1930年的Art Deco裝飾藝術年代。

將璀璨光芒化為幾何律動的「珠寶鑲嵌」則將高級訂製服與珠寶美學融入時間載體。1999年的Égérie腕表靈感源自義大利布拉諾蕾絲，同步融合琺瑯、雕刻與珠寶鑲嵌三重工藝，全表鑲嵌逾4克拉鑽石，將布料織紋的柔美與鑽石切面的銳利完美對比；2022年的Traditionnelle月相珠寶表則以白金表殼搭配滿鑲圓形切割鑽石，並以雪花式鑲嵌工藝打造繁星點點的夜空，像是將高複雜功能改造為一方「星光劇院」、令人目不暇給。

壓軸登場的2026年全新Twin Beat萬年曆腕表，具有專利的雙振頻機芯並具備可切換的運作模式。高頻配戴模式下頻率為5Hz，靜置時可切換至1.2Hz低頻待機模式。2026年版本更進一步加入改良後的彈簧式雙齒輪系統，將原本萬年曆換日瞬跳時的耗損能量得以節約，因此動力儲存由原本65天延長為70天，搭配鏤雕面盤與機芯組件的黑色NAC電鍍塗層處理，更為品牌270年的高複雜製表傳承、譜寫全新時代註解。

江詩丹頓Traditionnelle全日曆鏤雕腕表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

1994年生產的琺瑯懷表，面盤除了重現日內瓦的軍事校閱情境、也將象徵江詩丹頓的Tour de l'Île鐘樓在背景予以補捉。記者釋俊哲／攝影

現場展出一款1905年的大複雜懷表，匯集萬年曆、追針計時碼表、三問報時等功能，展現江詩丹頓傳承270年的質樸古風。記者釋俊哲／攝影

2007年發表的Métiersd‘Art藝術大師系列Les Masques面具系列「中國面具」腕表。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓今日正式展開《高複雜製表工藝展》，帶來合計數十款骨董或當代時計。圖／Vacheron Constantin提供

1929年的裝飾藝術懷表，以12點鐘的跳時視窗搭配外側的三角分鐘時標，面盤中央並以裝飾藝術風格的機刻雕花紋路裝飾。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓的《高複雜製表工藝展》同時帶來現代的複雜功能款式，包含Overseas系列的玫瑰金超薄萬年曆（前）與逆跳鏤雕陀飛輪。記者釋俊哲／攝影

1999年生產的Audubon限量琺瑯表，以掐絲金線勾勒鳥類的惟妙惟肖、出自瑞士琺瑯名家Muriel Séchaud之手。圖／Vacheron Constantin提供

3610 QP萬年曆機芯在加入彈簧式雙齒輪系統後，成功將機芯動能由65天延長為70天，尤其獨立運作的雙擺輪雙振頻機制，宛如一顆心臟擁有了雙重速率，是其精妙所在。圖／Vacheron Constantin提供

2026年新款的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表已於今日抵台，呈現改良後的雙振頻長動能機芯。圖／Vacheron Constantin提供