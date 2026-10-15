律師談星巴克「去冰不補滿」新制：恐失品牌價值 最後只是一般咖啡

星巴克近期調整部份飲品客製化政策，冰飲去冰後若要補滿牛奶，須額外付費，引發消費者熱議。律師呂秋遠近日也在臉書發文評論，認為星巴克與超商咖啡最大的差別，不只是咖啡豆或牛奶品質，更在於客製化體驗、服務及品牌價值。

呂秋遠以冰拿鐵為例指出，過去消費者購買大杯冰拿鐵，選擇去冰後，店家仍會以鮮奶補滿，讓飲品維持原有容量，如今卻必須額外付費才能補滿，讓他質疑星巴克是否正在削弱原本吸引顧客的特色。

呂秋遠表示，星巴克之所以能夠比便利商店咖啡貴上許多，除了產品本身，也包含消費者對環境、服務、品牌認同及心理感受的期待。他認為，客製化一直是星巴克的重要價值，從牛奶種類、濃縮咖啡份數到冰量調整，顧客都能依照個人喜好選擇，這種讓顧客感受到被重視的體驗，正是品牌與一般咖啡店的差異。

他也以超商咖啡作為對比，指出便利商店冰拿鐵通常會加入冰塊，若要求去冰，可能就只剩下半杯飲品；過去星巴克則能透過補滿鮮奶，讓顧客享有不同的消費體驗。如今若去冰後同樣只剩半杯，補滿牛奶又得額外付費，他認為，消費者自然會質疑，既然服務與客製化體驗逐漸縮減，為何還要支付較高的價格。

呂秋遠進一步指出，冰拿鐵與熱拿鐵既然售價相同，消費者對飲品容量與價值自然有所期待。他認為，品牌若面臨成本或營運考量，應該思考如何調整製作方式，而不是直接取消顧客原本習慣的服務。

他直言，消費者仍可能繼續購買星巴克，也有人願意加價補牛奶，但若不理解品牌真正的價值，星巴克恐怕將逐漸失去與其他咖啡品牌的差異化，最後「只是一般的咖啡而已」。