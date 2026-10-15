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微風周年慶首日買氣熱 百萬元精品交易湧現、純金關聖帝君345萬成交

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風周年慶首日買氣熱，開店後隨即湧入大批購物人潮。圖／微風提供
微風周年慶首日買氣熱，開店後隨即湧入大批購物人潮。圖／微風提供

微風信義三館周年慶於15日正式開跑，開店後隨即湧入大批購物人潮，消費者也熱情地與門口的MONCHHICHI打卡裝置合影，現場人氣十足。微風指出，今年消費趨勢呈現精品高端消費與特色商品收藏需求並進，其中，點睛品全台唯一的12兩純金關聖帝君，周年慶首日開門及成交創下345萬元業績。

微風今年周年慶受到北車退出影響，檔期目標由去年約60億元調整至57億元，對高端消費買氣仍看好。其中，微風信義今日開跑後買氣熱絡，高單價精品珠寶、經典服飾及VIP消費表現亮眼。Van Cleef & Arpels高級珠寶預購業績成長60%，多筆百萬元以上VIP交易帶動銷售；MAX MARA經典大衣、羽絨衣及Sartorial Jacket等高單價商品熱銷，預購業績成長逾50%；VALENTINO則以高單價服飾帶動買氣，林志玲同款、單價約30萬元的黑色禮服預購期間售出兩件。

珠寶品牌TASAKI以項鍊、耳環組合銷售為主，30萬元以上高額交易筆數較去年增加，會員人數亦持續成長。黃金珠寶方面，點睛品全台唯一12兩純金關聖帝君於周年慶首日完成結帳，單筆創下345萬元業績。

微風南山精品買氣持續升溫，受惠於品牌聯名新品熱銷及主顧客回櫃消費，帶動高單價商品銷售表現亮眼。LOEWE與ON聯名系列上市熱銷239雙，創造逾600萬元業績；PRADA則受惠於主顧客回櫃消費，單筆百萬元大單帶動業績，另有超過15筆以上的30萬元交易，帶動整體業績大幅成長。MAX MARA以大衣、皮衣及高訂西服等商品表現突出，創造逾300萬元業績，展現精品客群對秋冬服飾的消費需求。

微風松高以家居、生活風格與潮流選品為核心，長年聚集重視質感與生活品味的消費族群。

周年慶 微風

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