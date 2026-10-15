精品與潮流帶動！微風信義3店周年慶首日 345萬黃金大單開門即成交

微風信義、微風松高、微風南山周年慶今日開檔，微風指出，今年滿額禮兌換踴躍，微風松高消費滿50萬贈Dyson隨行吹風機以及消費滿25萬贈5千元酬賓券已全數兌換完畢。微風信義、微風南山精品買氣熱絡，像是點睛品黃金首日單筆創下345萬元業績。

微風指出，微風信義的Van Cleef & Arpels高級珠寶預購業績成長60%，多筆百萬元以上VIP交易帶動銷售，並透過年度VIP專屬粉紅色珍珠母貝項鍊邀請貴賓回店鑑賞，進一步帶動其他珠寶商品銷售；MAX MARA經典大衣、羽絨衣及Sartorial Jacket等高單價商品熱銷，預購業績成長逾50%；VALENTINO則以高單價服飾帶動買氣，林志玲同款、單價約30萬元的黑色禮服預購期間售出2件。珠寶品牌TASAKI以項鍊、耳環組合銷售為主，30萬元以上高額交易筆數較去年增加，會員人數亦持續成長。點睛品全台唯一12兩純金關聖帝君於週年慶首日完成結帳，單筆創下345萬元業績。

微風南山受到聯名新品帶動回櫃消費，LOEWE與ON聯名系列上市熱銷239雙，創造逾600萬元業績；PRADA則受惠於主顧客回櫃消費，單筆百萬元大單帶動業績，另有超過15筆以上的30萬元交易，帶動整體業績大幅成長。MAX MARA以大衣、皮衣及高訂西服等商品表現突出，創造逾300萬元業績，展現精品客群對秋冬服飾的消費需求。

此外，3樓UNITED TOKYO／PUBLIC TOKYO台灣首店日前開幕，主要客群為25至40歲年輕族群，平均客單價約7,000至10,000元，品牌透過限定來店禮、開幕限定商品及百貨整體促銷活動，成功吸引消費者進店選購。微風南山周年慶預購期間也受國慶連假及信義區周邊活動帶動，吸引家庭客與年輕族群到館消費。整體在精品高端消費與日系潮流服飾兩大客群帶動下，展現吸客力與成長動能。

微風松高包括多款JORDAN限量版球鞋搶先登場；H&M 2026秋冬系列全新上市；無印良品推出滿千抵百及滿額贈活動；宜得利家居則推出感謝祭降價優惠，超過300項家飾品最高享7折，餐飲也同步推出周年慶限定美食優惠。

微風信義、微風松高、微風南山周年慶開跑。圖／微風提供