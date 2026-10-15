重慶麗晶酒店摘米其林一星鑰！住江景房、享行政酒廊 4天3夜2.5萬起

重慶麗晶酒店近日獲得米其林指南一星鑰肯定，從空間設計、餐飲到服務體驗展現頂級旅宿實力。酒店此次針對台灣旅客推出4天3夜住房專案，入住江景客房、享行政酒廊禮遇，並包含每日雙人早餐及一客雙人自助晚餐，兩人成行每房2.5萬元起，即日起開放官網預訂。

2017年開幕的重慶麗晶酒店，坐落於江北嘴中央商務區，鄰近長江與嘉陵江交會處，擁有得天獨厚的城市景觀。酒店以中國建築院落層進概念為設計靈感，將山、城、江等重慶地景融入空間，並以屋瓦、夏布、山茶花及辣椒等在地文化元素點綴，透過藝術品與材質細節，呈現山城獨有的人文風貌。

酒店共有202間客房，房間面積自57平方公尺起，皆配備落地窗、臨窗沙發及智能客控系統。江景房型可將渝中半島天際線與洪崖洞璀璨燈火納入窗景，讓旅客在房內也能感受重慶立體城市景觀。

餐飲也是重慶麗晶酒店的一大特色。旗下「羅賓斯牛排館」連續6年入選黑珍珠餐廳榜單，以澳洲和牛及多元烹調方式呈現牛排料理；「渝廚房」提供亞洲及國際料理自助餐與單點餐飲；曾赴台北晶華酒店客座交流的「麗晶軒」，則主打川菜與粵菜，呈現地方風味與精緻中式料理。

想將山城夜景與餐酒體驗一併納入行程，可前往酒店7樓戶外露臺的「兩江吧」，一邊欣賞江景及渝中半島夜色，一邊聆聽現場爵士樂演奏；位於大堂的「巴廊」則提供下午茶、咖啡及茶點。酒店另設有麗晶俱樂部、健身中心、SPA及恆溫游泳池，讓旅客在市區觀光之餘，也能享受悠閒的度假時光。

此次住房專案建議入住麗晶俱樂部江景客房或行政江景套房，享有行政酒廊禮遇，包括晨間茶飲、香檳下午茶、Happy Hour精緻單點餐飲及晚間甜點時光等4個時段服務。預訂3晚起的指定客房專案，另包含每日雙人早餐、每人每晚3件免費洗衣、免費迷你吧酒水與小食，以及一份雙人自助晚餐。

4天3夜行程可從酒店周邊的江景體驗揭開序幕，抵達後先休息，再到兩江吧欣賞入夜景色；第二天前往解放碑、洪崖洞及長江索道等市區景點；第三天則可安排磁器口古鎮，或依體力選擇武隆一日遊，感受重慶從都會街景到自然地貌的多元樣貌，第四天再從容返程。

4天3夜住房專案兩人成行每房2.5萬元起，實際房價、適用日期、房型及專案內容，依酒店官網公告為準。

慶祝華航桃園直飛重慶航線復航，重慶麗晶酒店特別推出4天3夜住房優惠專案，兩人成行每房25,000元起，包含江景客房住宿、行政酒廊禮遇、雙人自助晚餐及每日早餐。圖/重慶麗晶酒店提供

重慶著名地標「長江索道」，旅客可搭乘跨江纜車，從高空俯瞰長江兩岸的城市風光，體驗重慶獨特的山城魅力。圖/重慶麗晶酒店提供