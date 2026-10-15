跨年機票漲逾15%照樣搶！十大熱門航點出爐 這兩城市成黑馬

2027年跨年連假將至，儘管受到燃油附加費、離境稅及機場服務費等成本因素影響，機票價格持續波動上揚，甚至跨年票價漲幅更超過15%，但未澆熄國人跨年出國的意願。

根據易遊網機票銷售數據統計，今年跨年檔期的機票訂購量已較去年同期成長10%，顯示即使旅遊成本增加，民眾出國過節的需求依然穩健，隨著跨年出遊進入倒數兩個月的訂票關鍵期，預期將迎來最後一波預訂潮。

易遊網15日公布「2027年跨年十大熱門航點」，短程航線依然為主力區域，其中日本一舉拿下5個席次，展現強勁的目的地吸引力，再度成為跨年熱門首選國度。

根據易遊網機票銷售統計，2027年跨年十大熱門航點依序為東京、沖繩、曼谷、首爾、大阪、香港、福岡、釜山、札幌及上海，今年榜單排名出現明顯變化，東京憑藉豐富的購物、美食與都會觀光魅力穩坐冠軍寶座外，主打海島度假與海岸風光的城市今年異軍突起，讓排名重新洗牌。其中，沖繩成為今年跨年航點最大黑馬，排名從去年的第5名一舉躍升至第2名；釜山則憑藉迷人的海岸風光與豐盛海鮮，同樣展現強勁買氣。

兩航點的機票訂購量較去年同期皆成長逾40%，成為今年跨年旅遊的亮眼焦點。易遊網觀察，短程飛行、交通便利，加上能以高CP值享受海景度假的旅遊體驗，帶動沖繩與釜山成為今年跨年出國的熱門選擇。

另一方面，易遊網也觀察到國人赴日跨年的目的地選擇更加多元，函館、神戶、小松（金澤）與青森等日本二、三線城市的機票訂購量皆翻倍成長，展現強勁成長動能，躍升跨年旅遊潛力新星。相較於熱門大城，這些城市不一定以盛大的跨年倒數活動為主打，而是憑藉北國雪景、冬季海鮮、溫泉文化與特色街區等季節魅力，吸引旅客探索不同的日本風情。易遊網分析，隨著赴日旅遊日益普及，重遊旅客逐漸轉向更具地方特色的目的地，讓跨年旅遊從追求節慶儀式感，進一步延伸至重視季節體驗與地方文化的深度探索。

受惠於跨年「請4休10」連假利多，也進一步推升旅客規劃長程海外旅遊的意願，以易遊網的機票銷售數據來看，長程航點的預訂量較去年成長兩成。而前五大跨年熱門長程航點，依序為雪梨、巴黎、布拉格、墨爾本及布里斯本，澳洲強勢奪得3席，顯示氣候溫暖宜人的南半球在年末假期特別受到青睞。除了能避開冬季低溫、享受夏日度假氛圍，澳洲城市的世界級港灣煙火秀，以及搶先迎接新年曙光的時差優勢，更為跨年旅遊增添獨特魅力，成為吸引旅客安排長程出遊的人氣目的地。

另外值得關注的是，捷克布拉格可說是今年跨年旅遊新寵兒，在中華航空（2610）與星宇航空（2646）先後開通直飛航線的帶動下，台灣往返布拉格有更多航班選擇，提升旅客安排行程的便利性。此外，相較部分歐洲熱門城市，布拉格整體消費相對親民，加上充滿節慶氛圍的傳統聖誕市集，吸引旅客把握年末長假，從聖誕節一路玩到元旦，一次感受歐洲冬日風情與節慶特色。