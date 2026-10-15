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萬家福日本國產牛、青森蘋果登場 愛買周年慶「這2天」會員滿額9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬家福即日起至10月27日祭出「日韓尋味旅」，嚴選百款人氣零食與生鮮。會員不限金額消費即可以79元加價購「DAISHO湯底」。圖／萬家福提供
萬家福即日起至10月27日祭出「日韓尋味旅」，嚴選百款人氣零食與生鮮。會員不限金額消費即可以79元加價購「DAISHO湯底」。圖／萬家福提供

迎接換季消費潮，萬家福推出年度壓軸「日韓尋味旅」及UNIDESIGN自有品牌新品，滿足民眾異國美食與平價購物需求；愛買量販則推出周年慶系列優惠，集結逾20大品牌折價與會員專屬回饋，讓消費者買越多越划算。

萬家福即日起至10月27日祭出「日韓尋味旅」，嚴選百款人氣零食與生鮮。會員不限金額消費即可以79元加價購「DAISHO名店天下一品監修湯底」。生鮮亮點引進日本北海道與兵庫縣直營牧場生產的「F1國產牛」，價格比市售日本進口牛肉便宜約5%以上，肋眼每100克304元起；同時推出採用不摘葉栽培法的青森「豐葉」蘋果預購盒裝，送禮大方、自己吃也超滿足。

此外，自有品牌UNIDESIGN系列熱門商品陸續重磅回歸，7至9月熱銷榜由「非籠飼平飼新鮮蛋」奪冠，業績突破2,370萬元；純水與冷凍水餃亦表現亮眼。10月起再推出45元起的超值冷凍包子系列，10月底起更將引進廣受好評的希臘式無糖優格與莓果奇亞籽優格，滿足老客戶購物需求。

愛買量販即日起至10月27日啟動周年慶特別企劃，烘焙區率先推出銅板價美食，現烤酥餅5個99元，平均單個不用20元。針對會員更於10月18日與10月24日加碼推出「APP會員日」，單筆消費滿2,000元即贈9折電子現金券（單筆回饋上限300元）。

全店集結逾20大知名品牌推出現折與送券活動。雀巢/克寧奶粉滿799元現折80元、高露潔滿299元現折30元；桂格常溫商品滿599元送60元折價券。指定大家電（冰箱、洗衣機、電視、冷氣）滿5,000元現折500元，指定週末（10/17～10/18、10/24～10/26）購買小家電滿2,000元現折200元，最高可折1,000元。

愛買多項烘焙商品優惠中，酥餅20元、厚燒餅30元、牛角酥單個32元超優惠。圖／愛買量販提供
愛買多項烘焙商品優惠中，酥餅20元、厚燒餅30元、牛角酥單個32元超優惠。圖／愛買量販提供

自有品牌UNIDESIGN系列15款熱門明星商品重磅回歸。圖／萬家福提供
自有品牌UNIDESIGN系列15款熱門明星商品重磅回歸。圖／萬家福提供

愛買特別於10月18日、10月24日加碼推出會員滿額9折回饋，賣場同步品牌滿額現折。／愛買量販提供
愛買特別於10月18日、10月24日加碼推出會員滿額9折回饋，賣場同步品牌滿額現折。／愛買量販提供

UNIDESIGN冷凍包（奶黃/芋泥/麥味芝麻）390克，售價45元。圖／萬家福提供
UNIDESIGN冷凍包（奶黃/芋泥/麥味芝麻）390克，售價45元。圖／萬家福提供

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