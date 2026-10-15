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台北101首度聯手故宮《玩轉故宮101》5大沉浸式展區在高空樂玩穿越

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101於89樓觀景台打造年度《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》，10/31萬聖節更將推出古今穿越變裝活動，邀請大小朋友登頂同樂。圖／台北101提供
台北101於89樓觀景台打造年度《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》，10/31萬聖節更將推出古今穿越變裝活動，邀請大小朋友登頂同樂。圖／台北101提供

台北101高空也能玩穿越台北101與國立故宮博物院兩大台灣指標地標，雙方歷經一年籌備、首度強強聯手。慶祝故宮邁入101周年，台北101在89樓觀景台打造年度《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》。

展覽不僅將台北101巧妙融入經典繪畫打造「台北上河圖」，現場打造龍椅、寶璽、幸運籤詩筒及雲端御花園等清宮造景；此外，雙方同步推出逾50款跨界限定聯名文創商品，並於限定登場的「清宮多寶格」雲端快閃店開賣，將觀景台變身為「商品 × 展覽 × 互動體驗」場域，讓國際觀光客、在地民眾在台北101高空體驗古今交融且充滿跨界創意的文化體驗。

配合萬聖節到來，台北101也將於10月31日推出一日限定「古今穿越變裝派對」，邀請大、小朋友以古裝扮相變裝登頂同樂，完成遊戲任務即可獲得專屬限量小禮物。無論是親子出遊或好友相約，都能走進特展中的宮廷場景，留下別具特色的高空穿越回憶。

當旅客登上台北101高空，一票卻可以同時體驗故宮與台北101的跨界趣味。台北101將經典明、清朝古物與宮廷美學帶上382公尺雲端，於89F觀景台打造五大沉浸式主題打卡與互動體驗區。

朕的台北上河圖：窗邊設置喝珍奶、送外送、騎u-bike等與人同高的穿越古人同框合影。圖／台北101提供
朕的台北上河圖：窗邊設置喝珍奶、送外送、騎u-bike等與人同高的穿越古人同框合影。圖／台北101提供

亮點一｜朕的龍椅寶座：

考究故宮國寶《明孝宗坐像軸》打造金龍屏風，還可坐上龍椅寶座，體驗帝王感受，並擺設復刻版「琉璃 古稀天子之寶璽」，雙手捧著具有份量感的寶璽，讓旅客親手蓋章充滿著儀式感。

亮點二｜朕的雲端御花園：

復刻帝王下朝散步景致，設置涼亭、石椅與精緻小橋，搭配大台北天際線景緻，拍出高空穿越大片。

亮點三｜朕的台北上河圖：

窗邊設置喝珍奶、送外送、騎u-bike等與人同高的穿越古人同框合影；並以故宮「銅熊尊」與「玉熊尊」打造放大版「有求必應幸運籤詩筒」，遊賞觀景台也能抽出事業與愛情運勢好籤。

亮點四｜台北雲端街坊：

重現《清明上河圖》市集、狀元及第門楣與樹下對弈；風阻尼球牆面更化身「貓咪戲球打卡區」，將台北101與故宮典藏可愛翻玩。

亮點五｜12款限定相框潮流拍貼機：

特展特別引進潮流拍貼機，推出12款融合故宮國寶、趣味清宮角色與台北101塔樓的限定相框。無論是變裝化身帝王格格，或是與古人自拍同框，都能一秒定格奇幻穿越瞬間，留下在台北101的獨特回憶。

為響應十月國慶月，台北101即日起至10月31日推出國人限定「雙十登頂・璀璨同慶」雙人套票，凡持身分證或居留證即享雙人優惠價1,010元（原價1,200元）。10月15日至2027年12月10日另同步推出《雲端漫遊集章冊》，12歲以下兒童參加並集滿四大點位印章，即可兌換「101熊歡樂紙膠帶」。

還可以抽張幸運籤詩。圖／台北101提供
還可以抽張幸運籤詩。圖／台北101提供

呈現市集、狀元及第門楣與樹下對弈的古風穿越意象。記者王聰賢／攝影
呈現市集、狀元及第門楣與樹下對弈的古風穿越意象。記者王聰賢／攝影

「朕的雲端御花園」設置涼亭、石椅與小橋，復刻帝王下朝散步景致。圖／台北101提供
「朕的雲端御花園」設置涼亭、石椅與小橋，復刻帝王下朝散步景致。圖／台北101提供

「玩轉故宮101雲端快閃店」推出《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》一系列豐富的聯名周邊。記者王聰賢／攝影
「玩轉故宮101雲端快閃店」推出《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》一系列豐富的聯名周邊。記者王聰賢／攝影

觀景台也特別打造「玩轉故宮101雲端快閃店」，推出豐富多樣的精心聯名之作，讓旅客帶回此行的特別回憶，其中特別推薦三大主打亮點商品。

「節節如意・101典藏茶具組」（5,280元）：完美融合101建築元素與故宮如意紋樣，層層堆疊出天際線挺拔姿態，隱喻事業「節節高升」，展現尊榮品味。

「《台北上河圖》咖啡禮盒」（980元）：以故宮經典《清院本清明上河圖》為靈感，結合「三奇壹號」咖啡店的嚴選風味，讓咖啡香伴隨文化典藏躍然紙上。

「御音藏・宮廷寶盒」（799元）：結合《清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶》音樂盒設計，內裡盛裝古早味黑糖捲，兼具聽覺、視覺與味覺的宮廷饗宴。

其他多元聯名周邊包含「金盈如意-19%熟成梅酒禮盒」、融入大稻埕刺繡的「繁華好時香氛皂禮盒」、古早味「上河圖茶包」、宮廷風涼糖、新東陽珍珠奶茶酥，還有潮流世代最愛的「故宮文物系列 - 翠玉小白菜刺刺｜百財登峰」公仔、故宮原創角色「翠白白」帆布袋與刺繡吊飾，以及RHINOSHELD犀牛盾四大主題防摔手機殼等，巧妙將故宮千年典藏化為質感日常小物。

以故宮典藏《清 緙繡九羊啟泰 軸》的吉祥寓意為靈感，結合台北101城市意象，打造的「繁華好時香氛皂禮盒」。記者王聰賢／攝影
以故宮典藏《清 緙繡九羊啟泰 軸》的吉祥寓意為靈感，結合台北101城市意象，打造的「繁華好時香氛皂禮盒」。記者王聰賢／攝影

【玩轉故宮101清宮時空雲端特展】

展覽日期： 2026/10/14（三）– 2027/01/31（日）

展覽地點：台北101 89F觀景台

票價：觀景台｜故宮優惠套票（890元/組）

線上預約購票：https://stage101.welcometw.com/tour/xev1

【「雙十登頂・璀璨同慶」國人限定國慶雙人套票】

銷售期間：2026/10/1（四）– 2026/10/31日（六）

優惠價格：1,010元 / 雙人（原價1,200元）

適用對象：限持中華民國身分證或居留證之旅客（入場時須出示有效身分證明證件）

購票限制：限購買國人600元成人門票 / 限單筆交易（本套票為雙人同遊回饋方案，需兩人同時檢票入場）

套票內含：台北101觀景台門票2張（適用 89F觀景台、88F出口層與風阻尼球觀賞區；本方案不含101F樓層）

線上預約購票：https://stage101.welcometw.com/tour/0MKN

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