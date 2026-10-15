愛買周年慶祭20大品牌優惠！家電滿5,000折500元、會員再享回饋

量販通路周年慶優惠戰開打，愛買量販即日起至10月27日推出周年慶活動，集結超過20大品牌，祭出滿額現折、電子折價券等優惠，涵蓋民生食品、飲料零食、居家用品及家電等品項。其中，10月18日及24日兩天加碼APP會員優惠，單筆消費滿2,000元可獲得10%電子現金券回饋，單筆最高回饋300元；指定大型家電滿5,000元現折500元，搶攻家庭採購及民生囤貨商機。

愛買表示，今年周年慶鎖定家庭日常採買需求，除品牌商品滿額優惠外，烘焙區也推出多款銅板價商品，包括現烤酥餅五個99元，平均每個不到20元；厚燒餅任選三個89元，平均每個不到30元；軟式香蒜麵包任選兩個59元，黃金牛角酥任選三個95元，吸引消費者到店採購。

會員優惠方面，愛買將於10月18日及24日推出APP會員驚喜加碼，消費者於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台門市單筆消費滿2,000元，即可獲得相當於消費金額10%的電子現金券回饋，單筆回饋上限300元。

民生商品方面，雀巢、克寧奶粉全系列單筆滿799元現折80元，雀巢咖啡滿499元折50元，伯朗沖泡咖啡滿399元折30元；零食類包括華元指定商品滿148元折10元，Airwaves、Extra及Snickers等指定商品滿299元折30元。

家庭常備的米、油及生活用品也納入優惠，包括金農米滿399元折20元、維義油品滿399元折30元、義多娜系列滿500元折50元；高露潔系列滿299元折30元、花王指定商品滿350元折30元，靠得住系列滿309元折30元。

家電則是本波周年慶另一項促銷重點，購買指定冰箱、洗衣機、電視及冷氣，單筆滿5,000元現折500元；10月17日至18日及24日至26日，購買小家電單筆滿2,000元現折200元，最高可折抵1,000元。

此外，愛買也推出滿額送電子折價券活動，桂格常溫商品滿599元送60元電子折價券、冷藏商品滿199元送20元；安怡奶粉滿499元送100元電子折價券，馬玉山系列滿200元送20元電子折價券，藉由當次消費折扣及後續回購優惠，帶動周年慶期間買氣。