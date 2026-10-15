快訊

台積電法說會登場！魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠 持續擴大美國產能

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

愛買周年慶祭20大品牌優惠！家電滿5,000折500元、會員再享回饋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員滿額９折回饋，賣場同步品牌滿額現折。圖／愛買提供
愛買特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員滿額９折回饋，賣場同步品牌滿額現折。圖／愛買提供

量販通路周年慶優惠戰開打，愛買量販即日起至10月27日推出周年慶活動，集結超過20大品牌，祭出滿額現折、電子折價券等優惠，涵蓋民生食品、飲料零食、居家用品及家電等品項。其中，10月18日及24日兩天加碼APP會員優惠，單筆消費滿2,000元可獲得10%電子現金券回饋，單筆最高回饋300元；指定大型家電滿5,000元現折500元，搶攻家庭採購及民生囤貨商機。

愛買表示，今年周年慶鎖定家庭日常採買需求，除品牌商品滿額優惠外，烘焙區也推出多款銅板價商品，包括現烤酥餅五個99元，平均每個不到20元；厚燒餅任選三個89元，平均每個不到30元；軟式香蒜麵包任選兩個59元，黃金牛角酥任選三個95元，吸引消費者到店採購。

會員優惠方面，愛買將於10月18日及24日推出APP會員驚喜加碼，消費者於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台門市單筆消費滿2,000元，即可獲得相當於消費金額10%的電子現金券回饋，單筆回饋上限300元。

民生商品方面，雀巢、克寧奶粉全系列單筆滿799元現折80元，雀巢咖啡滿499元折50元，伯朗沖泡咖啡滿399元折30元；零食類包括華元指定商品滿148元折10元，Airwaves、Extra及Snickers等指定商品滿299元折30元。

家庭常備的米、油及生活用品也納入優惠，包括金農米滿399元折20元、維義油品滿399元折30元、義多娜系列滿500元折50元；高露潔系列滿299元折30元、花王指定商品滿350元折30元，靠得住系列滿309元折30元。

家電則是本波周年慶另一項促銷重點，購買指定冰箱、洗衣機、電視及冷氣，單筆滿5,000元現折500元；10月17日至18日及24日至26日，購買小家電單筆滿2,000元現折200元，最高可折抵1,000元。

此外，愛買也推出滿額送電子折價券活動，桂格常溫商品滿599元送60元電子折價券、冷藏商品滿199元送20元；安怡奶粉滿499元送100元電子折價券，馬玉山系列滿200元送20元電子折價券，藉由當次消費折扣及後續回購優惠，帶動周年慶期間買氣。

周年慶 愛買 家電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

環球購物中心周年慶首波最高回饋22%「哆啦A夢」周邊讓會員帶回家

鞋全家福週年慶 全面85折

換手機、清衣櫃都能賺回饋！愛買量販回收舊手機加碼送百元折價券

iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客

相關新聞

台北101首度聯手故宮《玩轉故宮101》5大沉浸式展區在高空樂玩穿越

在台北101高空也能玩穿越？台北101與國立故宮博物院兩大台灣指標地標，雙方歷經一年籌備、首度強強聯手。慶祝故宮邁入101周年，台北101在89樓觀景台打造年度《玩轉故宮101清宮時空雲端特展》。

愛買周年慶祭20大品牌優惠！家電滿5,000折500元、會員再享回饋

量販通路周年慶優惠戰開打，愛買量販即日起至10月27日推出周年慶活動，集結超過20大品牌，祭出滿額現折、電子折價券等優惠，涵蓋民生食品、飲料零食、居家用品及家電等品項。其中，10月18日及24日兩天加碼APP會員優惠，單筆消費滿2,000元可獲得10%電子現金券回饋，單筆最高回饋300元；指定大型家電滿5,000元現折500元，搶攻家庭採購及民生囤貨商機。

顛覆珍珠優雅印象！神宮寺勇太帥氣演繹MIKIMOTO黃金南洋珠暗黑美學

MIKIMOTO突破珍珠珠寶的傳統印象，旗下PASSIONOIR系列推出全新黃金南洋珠作品，以深邃黑色金屬鏈條襯托黃金南洋珠溫潤飽滿的光澤，透過強烈色彩對比，展現剛柔並濟的摩登風格，並邀請日本人氣歌手神宮寺勇太演繹系列魅力，重新詮釋珍珠珠寶的當代可能性。PASSIONOIR全新作品已於台中大遠百旗艦店搶先販售。

Klook獨家開賣東京壽司巴士 每日5場次、每次限20人

東京壽司巴士以全球首創的「雙層巴士 × 迴轉壽司」概念打造，將迴轉壽司輸送帶設置於雙層敞篷巴士的2樓座位區。Klook今表示，即日起獨家開賣全球首創的東京壽司巴士體驗，目前每台巴士僅限20個座位、每日行駛5個場次，旅客可在約70分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭風景，一邊享用各式壽司。

星宇ITF線上旅展開跑 買機票可獲蔡依林迷你唱片NFC鑰匙圈

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，活動首5日每天早上10時於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3000元折扣、亞洲航線1500元折扣；10月15日至11月9日期間，購買台北至布拉格航線機票，可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

勾賴惠員「穿一樣」血拚精品店！賈永婕曬照笑喊：Dior該付代言費

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，因穿著一身精品服飾引發立委賴惠員對其服裝儀容的批評。面對外界熱議，賈永婕今日上午再度以幽默方式回應，大氣曬出網友以AI製成的一張與賴惠員穿著相同品牌服飾逛精品店的圖片，並笑說：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior應該要付我們代言費啦！」還加上「血拼有理，美麗人生」等文字。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。