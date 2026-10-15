新光三越信義周年慶人潮翻倍 全台業績破千億 吳昕陽：「of course」

台北信義商圈周年慶今起正式開跑，新光三越信義新天地今年在諸多活動特企、話題快閃店帶動下，周年慶首日開店前集結破千人排隊等待入店，較去年有2倍成長。其中，有消費者一早5點半就來排A11的Owala水壺快閃店，開店後35萬銀行滿額禮10分鐘換完。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，首波六店周年慶業績達成，加上信義新天地特企活動多、集客策略奏效，期待信義的表現。

新光三越全台各店1至9月全台業績成長近3成，台中店復甦加上持續改裝，另外，信義四店業績全壘打、今年業績將創新高。被問及今年新光三越全年業績是否可以達成首度突破一千億大關？吳昕陽回應「of course」。

迎接第四季消費旺季，信義新天地火力全開，吳昕陽指出，「團隊花了不少時間做特企，不只在周年慶，在各季節主題都讓百貨更貼近消費者，不是只有賣商品」。像是日前的寶可夢遊行，一天吸引31萬人造訪，是近年最成功的集客活動，也成功帶動周年慶預購買氣。SKM MEN'S將舉辦週年派對，邀請日本知名設計師尾花大輔來台擔任一日店長；日本大胃王女王Angela佐藤為了日本展來台要吃遍日本展，另外日本展的蘋果糖在開店40分鐘號碼牌發放一空、日本動漫周邊animate、吉伊卡哇快閃店等，都是信義周年慶首日排隊話題。

新光三越認為，現在消費者會為了特殊商品、獨特性商品來排隊，而信義新天地每周都有新話題吸引民眾有前來的理由。信義新天地周年慶首日預估吸引26萬人潮，業績預估13億、成長3%。首四日加上假日效益，預估成長5%。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽（左三）對新光三越全年業績首度突破1千億有信心。記者沈昱嘉／攝影

信義A11的Owala水壺快閃店，吸引消費者一早5點半就來排隊。圖／新光三越提供