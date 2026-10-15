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挑戰國際VR觀影尺度！《霧中》10月19日udn售票網早鳥開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
導演周東彥執導VR作品《霧中》與短片《Kiss》，以男同志三溫暖為背景的作品，跳脫傳統敘事框架，透過VR，沉浸男同志社群文化中不可言說的生命經驗。圖／狠劇場提供
導演周東彥執導VR作品《霧中》與短片《Kiss》，以男同志三溫暖為背景的作品，跳脫傳統敘事框架，透過VR，沉浸男同志社群文化中不可言說的生命經驗。圖／狠劇場提供

由聯合數位文創主辦，將於台北Fun VR劇院限期推出劇場與影像名導周東彥兩部作品—VR《霧中》與短片《Kiss》，帶領觀眾走入男同志三溫暖的私密世界，探索慾望背後的孤寂與對愛的渴求。

其中，VR《霧中》以大膽的影像尺度與詩意敘事突破傳統觀影框架，透過360度沉浸式視角，讓觀眾彷彿親臨霧氣瀰漫的三溫暖，在凝視與被凝視之間，感受男同志社群文化中難以言說的生命經驗，該作曾入選2021年威尼斯影展，並榮獲蒙特婁新電影影展最佳環景VR大獎；另一部劇情短片《Kiss》同樣入選舊金山國際同志影展等多個國際影展，以末世科幻為背景，描繪人與人之間對親密接觸的渴望。兩部作品將於Fun VR劇院聯映，呈現身體、情慾與孤獨的獨特詮釋。

「VR《霧中》×《Kiss》｜周東彥」節目於10月19日（一）中午12點準時開賣限時優惠預售票380元，10月29日起於Fun VR劇院開放體驗，節目採線上購票預約制，更多詳細節目資訊敬請以官網公告為主。

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