萬家福、樂家康揭自有品牌銷售榜！五大商品熱賣逾9千萬 這商品奪冠

萬家福、樂家康積極擴大自有品牌布局，15日公布UNIDESIGN系列商品上架首季銷售成績，前五大熱銷商品合計銷售額突破9,270萬元，其中非籠飼雞蛋以逾2,370萬元奪冠。隨著自有品牌商品買氣升溫，集團加快擴充商品線，從7月首波上架42項、10月增至80項，預計年底前擴大至150項，商品數較初期增加逾兩倍，持續搶攻民生消費市場。

零售通路近年積極發展自有品牌，透過價格競爭力及商品差異化，爭取消費者日常採購商機。UNIDESIGN系列商品涵蓋食品、清潔用品及家庭日用品等多元品類，從7月起陸續在萬家福與樂家康上架，首季銷售成績顯示，雞蛋、飲用水、冷凍水餃及衛生紙等民生必需品最受消費者青睞。

從7月至9月熱銷排行榜觀察，UNIDESIGN非籠飼平飼新鮮蛋10入以逾2,370萬元銷售額排名第一，6000ml純水以逾2,000萬元居次，冷凍水餃系列銷售突破1,800萬元，排名第三。

值得注意的是，衛生紙同樣展現強勁銷售動能，新柔感衛生紙及新柔感三層衛生紙分別創下逾1,600萬元、1,500萬元銷售額，位居第四、第五名。前五大商品均突破千萬元銷售門檻，反映高頻率消費、價格競爭力及回購需求，成為自有品牌拓展市場的重要支撐。

其餘熱銷商品包括狗乾糧、嬰兒濕紙巾、氣泡水、漂白水及沐浴乳，顯示自有品牌銷售範圍已從食品延伸至寵物用品、個人清潔及家庭日用品，擴大消費者一次購足的選擇。

在商品開發策略上，UNIDESIGN除擴大平價民生商品布局，也透過品牌聯名提升商品差異化，包括與黑橋牌合作推出三款厚燒條子肉乾，以及攜手新加坡肉乾品牌美珍香推出傳統香烤肉乾，藉由知名品牌的產品開發能力，擴充自有品牌商品組合。

進入第4季，UNIDESIGN持續加快新品上市腳步，10月推出青蔥蘇打餅及冷凍包子系列，其中蔥燒肉包、麥味芝麻包、黃金筍丁肉包、芋泥包及奶黃包，均主打每六入45至49元，搶攻家庭早餐與日常點心市場。

此外，過去受到消費者歡迎的希臘式無糖優格、莓果奇亞籽優格，預計10月底至11月初重新上架，棉花棒也規劃於12月前推出。隨著年底商品數朝150項邁進，UNIDESIGN將進一步擴大食品與非食品布局，強化自有品牌在民生消費市場的競爭力。

UNIDESIGN系列商品涵蓋食品、清潔用品及家庭日用品等多元品類。萬家福／提供