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顛覆珍珠優雅印象！神宮寺勇太帥氣演繹MIKIMOTO黃金南洋珠暗黑美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO突破珍珠珠寶的傳統印象，旗下PASSIONOIR系列推出全新黃金南洋珠作品，以深邃黑色金屬鏈條襯托黃金南洋珠溫潤飽滿的光澤，透過強烈色彩對比，展現剛柔並濟的摩登風格，並邀請日本人氣歌手神宮寺勇太演繹系列魅力，重新詮釋珍珠珠寶的當代可能性。PASSIONOIR全新作品已於台中大遠百旗艦店搶先販售。

在全新曝光的形象影片則由神宮寺勇太置身於彷彿失去重力與上下界線的超現實黑色空間，透過人物姿態與珠寶光澤的交錯，突顯黃金南洋珠在深色背景下的溫潤光芒，呈現系列神秘、洗鍊又不失優雅的風格。

PASSIONOIR自推出以來，便以黑色美學為鮮明標誌，融合珍珠純粹柔美的特質與黑色所象徵的力量、神秘感，打破珍珠總與典雅、柔和形象相連的既定印象。系列持續探索珍珠的更多可能，將深邃漆黑的視覺語彙融入珠寶設計，形塑獨樹一幟的個性風格。此次新作以黃金南洋珠為主角，濃郁色澤與柔和金輝，在黑色鏈條映襯下更顯突出。新作涵蓋項鍊、手鍊及耳骨夾，運用925純銀搭配黑銠鍍層，營造俐落而鮮明的設計語言，讓珍珠不再只是正式場合的配飾，也能成為日常造型中展現個性的亮點。

PASSIONOIR項鍊，15萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR項鍊，15萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供

PASSIONOIR耳骨夾，23,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR耳骨夾，23,000元。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供

PASSIONOIR手鍊，87,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR手鍊，87,000元。圖／MIKIMOTO提供

PASSIONOIR手鍊，53,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR手鍊，53,000元。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO攜手日本人氣歌手神宮寺勇太摩登演繹PASSIONOIR系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供

PASSIONOIR項鍊，87,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR項鍊，87,000元。圖／MIKIMOTO提供

PASSIONOIR項鍊，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR項鍊，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供

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