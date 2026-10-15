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Klook獨家開賣東京壽司巴士 每日5場次、每次限20人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
旅客可在70分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭一邊享用壽司。圖／Klook提供
旅客可在70分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭一邊享用壽司。圖／Klook提供

東京壽司巴士以全球首創的「雙層巴士 × 迴轉壽司」概念打造，將迴轉壽司輸送帶設置於雙層敞篷巴士的2樓座位區。Klook今表示，即日起獨家開賣全球首創的東京壽司巴士體驗，目前每台巴士僅限20個座位、每日行駛5個場次，旅客可在約70分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭風景，一邊享用各式壽司。

Klook目前為唯一上架東京壽司巴士體驗的旅遊平台，不論是情侶約會、朋友出遊，或是想為東京自由行安排一場不一樣的體驗，都能把這趟「移動中的壽司派對」排進行程。

考量乘坐舒適度，目前每台巴士僅限20個座位，每日行駛5個場次，相關訊息可至官網查詢。

東京壽司巴士以全球首創的「雙層巴士 × 迴轉壽司」概念打造，將迴轉壽司輸送帶設置於雙層敞篷巴士的2樓座位區。

壽司會先在巴士1樓的專用廚房製作，再透過車內電梯送往2樓，由工作人員放上迴轉壽司輸送帶，供乘客在約70分鐘的行程中盡情享用。

除了車內的迴轉壽司體驗，壽司巴士的外觀同樣吸睛。首輛營運車款以日本代表性壽司食材「鮪魚」為設計靈感，打造全長約12公尺、高約4公尺的巨型鮪魚壽司造型巴士，預計行經東京鐵塔、銀座、淺草雷門、東京晴空塔等熱門觀光區域，成為東京街頭獨特的移動風景。

壽司巴士從鄰近東京車站的鍛冶橋停車場出發並返回，行程會依天候、時段及道路狀況等因素安排路線。遇雨時，巴士將關上透明車頂，體驗仍照常進行，讓旅客無論天候如何，都有機會感受這項新奇的東京觀光活動。

壽司會先在巴士1樓的專用廚房製作，再透過車內電梯送往2樓。圖／Klook提供
壽司會先在巴士1樓的專用廚房製作，再透過車內電梯送往2樓。圖／Klook提供

Klook獨家開賣東京壽司巴士體驗。圖／Klook提供
Klook獨家開賣東京壽司巴士體驗。圖／Klook提供

壽司巴士將日本代表性美食與東京城市觀光結合，讓旅客用更有趣的方式感受日本飲食文化。圖／Klook提供
壽司巴士將日本代表性美食與東京城市觀光結合，讓旅客用更有趣的方式感受日本飲食文化。圖／Klook提供

壽司巴士行經淺草雷門等熱門觀光區域。圖／Klook提供
壽司巴士行經淺草雷門等熱門觀光區域。圖／Klook提供

每台巴士僅限20個座位，每日行駛5個場次。圖／Klook提供
每台巴士僅限20個座位，每日行駛5個場次。圖／Klook提供

車款以日本代表性壽司食材「鮪魚」為設計靈感。圖／Klook提供
車款以日本代表性壽司食材「鮪魚」為設計靈感。圖／Klook提供

東京 Klook 巴士

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