星宇ITF線上旅展開跑 買機票可獲蔡依林迷你唱片NFC鑰匙圈

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，活動首5日每天早上10時於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3000元折扣、亞洲航線1500元折扣；10月15日至11月9日期間，購買台北至布拉格航線機票，可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折新台幣3000元。

星宇航空表示，此次推出全航線85折優惠，並為玉山星宇航空聯名卡友加碼限量優惠，活動首5天每天上午10時將於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享新台幣3000元折扣、 亞洲航線最高享新台幣1500元折扣，數量有限，用完為止。

此外，10月15日至11月9日期間，於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證（團體機票不適用） ，即可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

同時，10月22日起至11月9日，星宇航空官方LINE將舉辦「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，凡於星宇航空LINE官方帳號參加「登機品味」問答，再邀請1位好友加入星宇航空LINE官方帳號，即可獲得抽獎資格。

獎項包含星宇航空台灣出發亞洲不限航點經濟艙來回機票1張，以及星野集團北海道Tomamu The Tower 住宿券，詳細活動內容請持續關注星宇航空LINE官方帳號。

除了線上旅展優惠，星宇航空也將於11月6日至9日ITF台灣國際旅展現場推出多項限定活動，凡於10月15日至11月9日期間，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可於旅展期間，至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，再加贈SPALDING聯名籃球組1個（每日限量20個）。

獎項包含星宇航空亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊等豐富好禮。相關資訊可參考星宇航空線上旅展官網（ https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taiwan ）。

旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，加贈SPALDING聯名籃球組1個（每日限量20個）。圖／星宇航空提供

無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖／星宇航空提供

限定期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個。圖／星宇航空提供