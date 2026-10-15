快訊

詐前男友被判1年8月…前主播薛楷莉被通緝20年 高檢署曝光黑白大頭照

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇ITF線上旅展開跑 買機票可獲蔡依林迷你唱片NFC鑰匙圈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖為布拉格。圖／星宇航空提供
無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖為布拉格。圖／星宇航空提供

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，活動首5日每天早上10時於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3000元折扣、亞洲航線1500元折扣；10月15日至11月9日期間，購買台北至布拉格航線機票，可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折新台幣3000元。

星宇航空表示，此次推出全航線85折優惠，並為玉山星宇航空聯名卡友加碼限量優惠，活動首5天每天上午10時將於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享新台幣3000元折扣、 亞洲航線最高享新台幣1500元折扣，數量有限，用完為止。

此外，10月15日至11月9日期間，於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證（團體機票不適用） ，即可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

同時，10月22日起至11月9日，星宇航空官方LINE將舉辦「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，凡於星宇航空LINE官方帳號參加「登機品味」問答，再邀請1位好友加入星宇航空LINE官方帳號，即可獲得抽獎資格。

獎項包含星宇航空台灣出發亞洲不限航點經濟艙來回機票1張，以及星野集團北海道Tomamu The Tower 住宿券，詳細活動內容請持續關注星宇航空LINE官方帳號。

除了線上旅展優惠，星宇航空也將於11月6日至9日ITF台灣國際旅展現場推出多項限定活動，凡於10月15日至11月9日期間，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可於旅展期間，至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，再加贈SPALDING聯名籃球組1個（每日限量20個）。

獎項包含星宇航空亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊等豐富好禮。相關資訊可參考星宇航空線上旅展官網（ https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taiwan ）。

旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，加贈SPALDING聯名籃球組1個（每日限量20個）。圖／星宇航空提供
旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，加贈SPALDING聯名籃球組1個（每日限量20個）。圖／星宇航空提供

無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖／星宇航空提供
無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖／星宇航空提供

限定期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個。圖／星宇航空提供
限定期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個。圖／星宇航空提供

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今開跑，最高現折3000元。圖／星宇航空提供
星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今開跑，最高現折3000元。圖／星宇航空提供

機票 NFC 蔡依林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶好康！航空、旅行社雄獅、鳳凰線上旅展陸續開跑

國際旅展 觀光業好康放送

國旅補助Taiwan PASS半價優惠加碼2.4萬套 再贈日月潭花火VIP席

航空觀光業搶旅展商機

相關新聞

勾賴惠員「穿一樣」血拚精品店！賈永婕曬照笑喊：Dior該付代言費

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，因穿著一身精品服飾引發立委賴惠員對其服裝儀容的批評。面對外界熱議，賈永婕今日上午再度以幽默方式回應，大氣曬出網友以AI製成的一張與賴惠員穿著相同品牌服飾逛精品店的圖片，並笑說：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior應該要付我們代言費啦！」還加上「血拼有理，美麗人生」等文字。

顛覆珍珠優雅印象！神宮寺勇太帥氣演繹MIKIMOTO黃金南洋珠暗黑美學

MIKIMOTO突破珍珠珠寶的傳統印象，旗下PASSIONOIR系列推出全新黃金南洋珠作品，以深邃黑色金屬鏈條襯托黃金南洋珠溫潤飽滿的光澤，透過強烈色彩對比，展現剛柔並濟的摩登風格，並邀請日本人氣歌手神宮寺勇太演繹系列魅力，重新詮釋珍珠珠寶的當代可能性。PASSIONOIR全新作品已於台中大遠百旗艦店搶先販售。

Klook獨家開賣東京壽司巴士 每日5場次、每次限20人

東京壽司巴士以全球首創的「雙層巴士 × 迴轉壽司」概念打造，將迴轉壽司輸送帶設置於雙層敞篷巴士的2樓座位區。Klook今表示，即日起獨家開賣全球首創的東京壽司巴士體驗，目前每台巴士僅限20個座位、每日行駛5個場次，旅客可在約70分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭風景，一邊享用各式壽司。

星宇ITF線上旅展開跑 買機票可獲蔡依林迷你唱片NFC鑰匙圈

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，活動首5日每天早上10時於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3000元折扣、亞洲航線1500元折扣；10月15日至11月9日期間，購買台北至布拉格航線機票，可兌換蔡依林「布拉格廣場」迷你唱片NFC感應鑰匙圈1個，數量有限，贈完為止。

iPhone Duo明晚8點開搶！全電商最高12%回饋 滿7萬元再送5000福利點

期待已久的Apple首款摺疊機即將開賣，想搶先入手的果粉準備好了嗎？全電商宣布，將於10月16日晚間8點正式開放iPhone Duo預購，提供星光白色、夜空色2款配色，以及256GB、512GB、1TB、2TB共4種容量選擇，售價分別為74,900元、81,900元、96,900元及118,900元。其中，256GB入門款售價74,900元，滿足不同容量需求的果粉。

不給糖就搗蛋 全台十大萬聖節人氣活動出爐

2026全台萬聖節活動推薦！桃園萬聖城、台南海安萬聖節、天母搞什麼鬼等人氣活動各自有何好玩之處？本文整理活動時間、地點與特色玩法，週末出遊照著玩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。