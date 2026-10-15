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血色流心＋黑色唇印！肯德基「闇黑之吻蛋撻」萬聖節搞怪登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
呼應萬聖節，肯德基內湖瑞光門市打造限定暗黑主題店裝。圖／肯德基提供
呼應萬聖節，肯德基內湖瑞光門市打造限定暗黑主題店裝。圖／肯德基提供

萬聖節即將到來，「肯德基」將經典蛋撻換上全新造型，自10月20日至11月2日期間，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」，為民眾帶來詭異又充滿趣味的萬聖節滋味。同時內湖瑞光門市也換上萬聖節限定主題店裝，全台多間指定門市並加入搞怪彩蛋，陪大家度過萬聖節。

「闇黑之吻蛋撻」首度換上全黑撻皮，並在表面撒上神秘闇黑粉末，打造呼應萬聖節氛圍的獨特造型。咬下時不僅會在嘴唇留下黑色印記，蛋奶內餡中還藏著紅色桑葚流心醬，酸甜之餘也宛若血色流心，形成強烈的視覺效果。「闇黑之吻蛋撻」每顆57元，6入禮盒加點價285元。

活動期間，肯德基將於內湖瑞光門市打造限定暗黑主題店裝，以大型半透明窗貼、黑色唇印與血色元素營造神秘詭譎氛圍，肯德基爺爺也換上「黑嘴爆血」模樣。全台北、中、南更有多家門市將把搞怪彩蛋藏進店內，在廁所鏡面加入黑唇、血滴等趣味設計，打造萬聖節拍照場景。

肯德基蛋撻換上全新造型，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基蛋撻換上全新造型，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」。圖／肯德基提供

蛋撻 肯德基 萬聖節

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