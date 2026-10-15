聽新聞
0:00 / 0:00
血色流心＋黑色唇印！肯德基「闇黑之吻蛋撻」萬聖節搞怪登場
萬聖節即將到來，「肯德基」將經典蛋撻換上全新造型，自10月20日至11月2日期間，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」，為民眾帶來詭異又充滿趣味的萬聖節滋味。同時內湖瑞光門市也換上萬聖節限定主題店裝，全台多間指定門市並加入搞怪彩蛋，陪大家度過萬聖節。
「闇黑之吻蛋撻」首度換上全黑撻皮，並在表面撒上神秘闇黑粉末，打造呼應萬聖節氛圍的獨特造型。咬下時不僅會在嘴唇留下黑色印記，蛋奶內餡中還藏著紅色桑葚流心醬，酸甜之餘也宛若血色流心，形成強烈的視覺效果。「闇黑之吻蛋撻」每顆57元，6入禮盒加點價285元。
活動期間，肯德基將於內湖瑞光門市打造限定暗黑主題店裝，以大型半透明窗貼、黑色唇印與血色元素營造神秘詭譎氛圍，肯德基爺爺也換上「黑嘴爆血」模樣。全台北、中、南更有多家門市將把搞怪彩蛋藏進店內，在廁所鏡面加入黑唇、血滴等趣味設計，打造萬聖節拍照場景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。