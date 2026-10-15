iPhone Duo明晚8點開搶！全電商最高12%回饋 滿7萬元再送5000福利點

期待已久的Apple首款摺疊機即將開賣，想搶先入手的果粉準備好了嗎？全電商宣布，將於10月16日晚間8點正式開放iPhone Duo預購，提供星光白色、夜空色2款配色，以及256GB、512GB、1TB、2TB共4種容量選擇，售價分別為74,900元、81,900元、96,900元及118,900元。其中，256GB入門款售價74,900元，滿足不同容量需求的果粉。

想買新機又想把回饋拿好拿滿，全電商同步推出限時優惠，10月16日至10月22日期間，購買iPhone Duo、iPhone 18 Pro、AirPods、Apple Watch等Apple系列商品，單筆消費滿10,000元，並於10月23日完成登記，前1,000名符合資格的會員可獲得10%等值福利點，每位會員限登記1次，最高回饋100,000福利點。

此外，活動期間單筆消費滿70,000元，並於10月30日完成登記，前1,000名還可再獲得5,000福利點。若再搭配指定銀行信用卡優惠，還能享有2%購物回饋，整體回饋最高達12%，讓高單價新機也有機會省下一筆。

以售價74,900元的iPhone Duo 256GB為例，若符合10%福利點回饋資格，可獲得7,490福利點；再完成滿70,000元加碼活動登記，可額外獲得5,000福利點，並有機會搭配指定銀行信用卡享2%購物回饋。想在第一時間入手摺疊新機的果粉，不妨先確認活動登記規則與信用卡適用條件，10月16日晚間8點準時鎖定全電商預購頁面，把握新機開賣與限量回饋機會。

全電商iPhone Duo系列預購活動頁面：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/event/1782