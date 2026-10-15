這一鍋推萬聖節優惠！變裝聚餐享五折、每店限量25組

萬聖節聚餐商機升溫，連鎖火鍋品牌「這一鍋」推出期間限定優惠，即日起至10月31日舉辦「聊齋」系列活動，主打每周四4人以上同行、全桌完成指定變裝，即可享4人套餐5折優惠，每店限量25組。此外，會員到店還可抽「聊齋鬼牌」免費加菜，搶攻萬聖節聚餐商機。

這一鍋表示，10月5日至31日期間推出萬聖節限定活動，結合變裝聚餐、會員抽牌贈餐等互動體驗，讓消費者在用餐之餘，也能感受節慶氣氛。

其中，每周四推出「群魅入席」活動，消費者只要4人以上同行，全桌完成指定Dress Code或變裝，並於現場拍照上傳Instagram貼文或限時動態，標註官方帳號@toponepot，即可享4人套餐5折優惠。活動採電話預約制，每家門市限量25組。

除了變裝優惠，活動期間會員到店出示會員畫面，每桌可參加一次「聊齋鬼牌」抽取活動，依抽牌結果獲得指定餐點招待，為聚餐增添趣味。

此外，這一鍋今年獲得台中鍋烤節金鍋獎第一名，並入選經濟部商業發展署鍋物嘉年華「十大鍋物」。為慶祝獲獎，會員於活動期間出示「金鍋獎同享券」，還可獲贈梅花豬一份。

隨著萬聖節聚餐需求升溫，餐飲業者持續透過節慶主題、變裝活動及限時優惠吸引消費者，這一鍋則結合套餐折扣與會員贈餐，爭取10月聚餐商機。