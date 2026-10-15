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iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
根據全電商公布的售價，iPhone Duo 256GB售價74,900元、512GB售價81,900元、1TB售價96,900元，頂規2TB售價118,900元。全電商/提供
根據全電商公布的售價，iPhone Duo 256GB售價74,900元、512GB售價81,900元、1TB售價96,900元，頂規2TB售價118,900元。全電商/提供

蘋果摺疊新機「iPhone Duo」預購即將開跑，全電商宣布，將於16日晚間8時開放預購，提供星光白色、夜空色兩款配色，以及256GB、512GB、1TB、2TB四種容量，售價從74,900元起跳，最高規格2TB售價達118,900元。搶攻果粉換機商機，全電商同步推出限時購物回饋，搭配指定銀行信用卡優惠，最高可享12%回饋。

根據全電商公布的售價，iPhone Duo 256GB售價74,900元、512GB售價81,900元、1TB售價96,900元，頂規2TB售價118,900元，瞄準不同儲存容量需求的消費者。

全電商表示，10月16日至22日期間，消費者購買iPhone Duo、iPhone 18 Pro、AirPods、Apple Watch等Apple系列商品，單筆消費滿10,000元，並於10月23日完成活動登記，前1,000名可獲得消費金額10%等值福利點，每位會員限登記一次，最高回饋100,000福利點。

此外，活動期間單筆消費滿70,000元，並於10月30日完成登記，前1,000名還可加碼獲得5,000福利點。若搭配指定銀行信用卡活動，另可享2%購物回饋，整體回饋最高達12%。

以iPhone Duo 256GB售價74,900元為例，符合10%回饋資格並完成登記，可獲得74,900福利點，等值7,490元；若再符合滿70,000元加碼活動資格，還可額外獲得5,000福利點，搭配信用卡優惠，進一步降低換機負擔。

隨著新機預購啟動，電商通路也提前展開Apple產品促銷戰，透過限時回饋、滿額贈點及信用卡優惠，爭取第4季換機需求。

iPhone Duo iPhone 售價

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