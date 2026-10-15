iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，因服裝儀容遭民進黨籍召委賴惠員批評，建議穿著應純樸一點，引來外界批評聲浪延燒。對此，仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文替好友賈永婕抱不平，認為賈永婕當天穿的是漂亮的正裝，既不性感，也未涉及男性凝視，質疑服裝打扮與備詢內容有何關聯，直言這是莫名其妙的人身攻擊。

2026-10-15 08:54