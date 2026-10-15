聽新聞
0:00 / 0:00
iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客
蘋果摺疊新機「iPhone Duo」預購即將開跑，全電商宣布，將於16日晚間8時開放預購，提供星光白色、夜空色兩款配色，以及256GB、512GB、1TB、2TB四種容量，售價從74,900元起跳，最高規格2TB售價達118,900元。搶攻果粉換機商機，全電商同步推出限時購物回饋，搭配指定銀行信用卡優惠，最高可享12%回饋。
根據全電商公布的售價，iPhone Duo 256GB售價74,900元、512GB售價81,900元、1TB售價96,900元，頂規2TB售價118,900元，瞄準不同儲存容量需求的消費者。
全電商表示，10月16日至22日期間，消費者購買iPhone Duo、iPhone 18 Pro、AirPods、Apple Watch等Apple系列商品，單筆消費滿10,000元，並於10月23日完成活動登記，前1,000名可獲得消費金額10%等值福利點，每位會員限登記一次，最高回饋100,000福利點。
此外，活動期間單筆消費滿70,000元，並於10月30日完成登記，前1,000名還可加碼獲得5,000福利點。若搭配指定銀行信用卡活動，另可享2%購物回饋，整體回饋最高達12%。
以iPhone Duo 256GB售價74,900元為例，符合10%回饋資格並完成登記，可獲得74,900福利點，等值7,490元；若再符合滿70,000元加碼活動資格，還可額外獲得5,000福利點，搭配信用卡優惠，進一步降低換機負擔。
隨著新機預購啟動，電商通路也提前展開Apple產品促銷戰，透過限時回饋、滿額贈點及信用卡優惠，爭取第4季換機需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。