勾賴惠員「穿一樣」血拚精品店！賈永婕曬照笑喊：Dior該付代言費

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，因穿著一身精品服飾遭立委賴惠員批評「不夠純樸」。面對外界熱議，賈永婕今日上午再度以幽默方式回應，大氣曬出一張網友以AI製成的照片，畫面中她與賴惠員穿著相同品牌服飾勾手逛精品店，並寫道：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior應該要付我們代言費啦！」還加上「血拼有理，美麗人生」等文字。

貼文曝光一小時後，引來逾3萬名網友按讚，大批網友稱讚賈永婕幽默、高EQ、有格局、展現氣度，沒有繼續陷入口水戰，也未計較昨日被當場點名的錯愕感。也有人笑稱兩人「真的穿一樣了」、「這次最大的贏家是Dior」、「Dior賺到宣傳費了」。

部分網友更開玩笑許願「建議國會殿堂的委員們都要穿這樣」，也有人不忘「噹」一下賴委員也繫愛馬仕腰帶，提到這張AI生成圖「少一條經典腰帶」。還有人肯定這張AI圖，「很不錯耶！希望社會、政治都能如此平和」。

有人則建議兩人乾脆合作拍攝時尚節目，一起逛台北101精品店，仲誼董事長、賈永婕好友岳啟儒則喊話：「請賴委員趕快拿信用卡到101報到！」建議賴惠員親自到101選購服飾，讓雙方藉此機會化解歧見。

不過，也有留言認為，賈永婕的穿搭是否美觀，與立法院備詢時的服裝禮儀是不同議題。有網友直接表示「質詢時，請把衣服(外套)穿起來」，認為國會屬於正式場合，服裝儀態仍值得討論。