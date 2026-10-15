賈永婕遭賴惠員批穿搭不宜 好友怒轟：鼓勵樸素扼殺台灣美學

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，服裝儀容遭民進黨籍立委賴惠員批評，建議穿著應純樸一點，引發廣大討論。對此，仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文替好友抱不平，認為賈永婕當天穿的是漂亮的正裝，既不性感，也未涉及男性凝視，質疑服裝打扮與備詢內容有何關聯？直言這是莫名其妙的人身攻擊。

岳啟儒表示，賈永婕身為代表流行時尚產業的台北101董事長，平時需要與國際精品品牌交流，穿著本身也是專業形象的一部分。而台北101的業績表現與高端精品品牌的行銷密切相關，董事長穿著精品，不僅是個人喜好，也能展現對進駐品牌的尊重。她認為，女性靠自己的工作賺錢，喜歡Dior、Chanel等國際精品並沒有錯；此外，品牌背後的歷史、工藝與價值，也值得被深入了解。

岳啟儒進一步指出，台灣社會長期重視讀書與賺錢，卻相對忽略個人的穿著與美學培養，導致部分民眾出席重要場合時，服裝選擇過於隨性，「鼓勵大家穿得樸素，無形中扼殺了台灣的美學」。她認為，美學應該落實在日常生活中，而非只存在於博物館，並反問立法院是重要場合，穿著是否得體本來就值得討論，但不應因此對特定女性的打扮進行人身批評。

岳啟儒也將此事延伸到職場女性的普遍處境，認為若因女性漂亮、懂得打扮就受到異樣眼光，甚至遭到不尊重，便可能涉及職場霸凌。她尤其對批評者同為女性感到不解，直指這是「女性菁英霸凌」。她最後強調，漂亮的女性不代表只有外表，「不好意思，我們就是腦子有東西、又漂亮、又會打扮！」

網友看法不一，多數留言力挺賈永婕，認為她當天穿搭優雅、端莊且具有質感，並未有不得體之處。有人表示，賈永婕穿得漂亮、登上質詢台完全沒有問題，質疑為何女性打扮得美麗就要受到批評；也有網友以美國前眾議院議長裴洛西為例，指出高齡女性政治人物依然能以亮眼穿搭展現專業形象，美麗與能力並不衝突。

另有留言認為，立法院應將重點放在政策監督與專業問政，而非對個人服裝品頭論足，「國會議員該有的是專業問政，不是人身攻擊」。部分網友更質疑，若將女性的外貌與穿著當成批評焦點，恐怕已偏離公共議題討論的核心。

不過，也有網友持不同看法，爭議焦點不一定在於賈永婕穿著精品，而是她將外套披在肩上的穿搭方式是否符合立法院備詢場合的禮儀。有留言指出，國會殿堂屬於正式場合，服裝儀態仍應有所考量，即使衣服本身設計如此，披著外套回答質詢仍可能讓部分人感到不夠莊重。也有人表示，欣賞美感與尊重正式場合是兩回事，不應混為一談。