結構與實驗的跨世代擦撞 Acne Studios推Hussein Chalayan聯名系列

瑞典前衛街頭服裝品牌Acne Studios宣布與英國設計師Hussein Chalayan推出全新聯名系列，Chalayan以概念性設計聞名，擅長透過轉化與實驗性結構探索科技與時間流逝。Acne Studios共同創辦人暨創意總監Jonny Johansson表示，此次合作旨在重新呈現Chalayan對當代時尚的深遠影響，並落實設計與創意至上的核心信念。

全系列共發表12款單品，結合Acne Studios核心的丹寧、針織與皮革，重新詮釋Chalayan於2000年代初的經典元素。系列包含拼接1996與2009版型牛仔褲、蟒蛇紋錯視扭曲剪裁款式，以及呼應《Manifest Destiny》系列的層疊不對稱丹寧背心；Acne Studios經典的Camero包款也改以丹寧色調拼接皮革亮相，另推出標語T恤以紀念本次雙方合作。

形象廣告選址倫敦V&A East Storehouse博物館拍攝，由DS+R設計的空間讓作品與永久典藏交織。系列與館藏像是2011年Tulle Dress及Sakoko系列Haiku Dress共同入鏡，呈現沉浸式視覺氛圍。同時因應本系列上市，Acne Studios同步發表由Charlene Prempeh統籌的限量原創專書《Reference：Hussein Chalayan》，深入解構設計師Hussein Chalayan的風格之路。

此聯名系列與專書已於品牌官網開始銷售，透過跨世代視角與檔案解構，雙方將過往前瞻性的創作念想轉化為當代的日常單品，讓經典設計在不同時空背景下持續引發共鳴，激盪出屬於新世代的風格花火。

Acne Studios x Hussein Chalayan聯名解構背心，價格店洽。圖／Acne Studios提供

Acne Studios x Hussein Chalayan聯名拼接襯衫，價格店洽。圖／Acne Studios提供

Acne Studios宣布與設計師Chalayan發表聯名系列，已於近期正式上市。圖／Acne Studios提供