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打造時間的迷宮 Ressence聯名藝術家Jules Wittock推TYPE 9限量表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藝術家Jules Wittock手繪迷宮成為表面圖騰的 TYPE 9腕表，像是踏入每一個人的深層潛意識、展開冒險。圖／Ressence提供
藝術家Jules Wittock手繪迷宮成為表面圖騰的 TYPE 9腕表，像是踏入每一個人的深層潛意識、展開冒險。圖／Ressence提供

比利時設計、瑞士製造的獨立製表品牌Ressence推出全新TYPE 9限量表，與比利時藝術家Jules Wittock合作，將後者招牌的徒手迷宮作品轉化為微型動態雕塑。全系列包含流光綠調T9 JWE與深邃黑調T9 JWB兩款，各限量30枚，整體並延續品牌「動態藝術」哲學，透過幾何線條重新詮釋時間的流動感。

藝術家以不藉助測量儀器的純徒手筆觸，於5級鈦金屬面盤上銑削出寬僅0.2毫米的曲折迷宮溝槽，並經手工填色呈現立體深度。溝槽線條內藏有特定的隱藏密語，唯有每日正午12點與午夜0點面盤圓盤全然對齊時，方能一窺迷宮全貌，將藝術家童年的對稱時刻許願儀式融入時間判讀。

這項跨界合作以Ressence專利的ROCS（凸面共軸偏心軌道系統）為機械結構基礎，面盤捨棄了中心指針，改以自主公轉的曲面圓盤指示小時與分鐘，當獨立圓盤持續運轉，機械動力被轉化為直覺的配戴體驗，也讓靜態的繪畫在時間維度中呈現動態變化的幾何風景。

由於是Ressence既有表款中最為輕盈款式，TYPE 9也具有「少即是多」的美學理念，39毫米的5級鈦金屬表殼厚度僅11毫米，整體包含182個零件，重量僅重42克，配備雙拱形藍寶石水晶鏡面與皮革表帶。ROCS 9自動上鍊機芯並帶來36小時動力儲存，兩款訂價皆為80萬元，成為手上隨身攜帶的限量藝術之作。

Ressence TYPE 9腕表JWB款，黑色PVD鈦金屬、專利ROCS 9自動上鍊機芯、時間與分鐘顯示，全球限量30只、80萬元。圖／Ressence提供
Ressence TYPE 9腕表JWB款，黑色PVD鈦金屬、專利ROCS 9自動上鍊機芯、時間與分鐘顯示，全球限量30只、80萬元。圖／Ressence提供

Jules Wittock聯名款的Type 9限量表，共有流光綠色與黑款兩款、各限量30只。圖／Ressence提供
Jules Wittock聯名款的Type 9限量表，共有流光綠色與黑款兩款、各限量30只。圖／Ressence提供

每天只有在中午與凌晨12點鐘，當指針對齊的同時迷宮才會完整顯示，同時表圈兩側有著In與Out的字樣，只有完全走完、才能顯示隱藏的訊息內容，成為表款、藝術家與其配戴者共同擁有的秘辛。圖／Ressence提供
每天只有在中午與凌晨12點鐘，當指針對齊的同時迷宮才會完整顯示，同時表圈兩側有著In與Out的字樣，只有完全走完、才能顯示隱藏的訊息內容，成為表款、藝術家與其配戴者共同擁有的秘辛。圖／Ressence提供

Jules Wittock聯名款Type 9限量表的封閉式底蓋並刻有限量編號。圖／Ressence提供
Jules Wittock聯名款Type 9限量表的封閉式底蓋並刻有限量編號。圖／Ressence提供

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