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打造時間的迷宮 Ressence聯名藝術家Jules Wittock推TYPE 9限量表
比利時設計、瑞士製造的獨立製表品牌Ressence推出全新TYPE 9限量表，與比利時藝術家Jules Wittock合作，將後者招牌的徒手迷宮作品轉化為微型動態雕塑。全系列包含流光綠調T9 JWE與深邃黑調T9 JWB兩款，各限量30枚，整體並延續品牌「動態藝術」哲學，透過幾何線條重新詮釋時間的流動感。
藝術家以不藉助測量儀器的純徒手筆觸，於5級鈦金屬面盤上銑削出寬僅0.2毫米的曲折迷宮溝槽，並經手工填色呈現立體深度。溝槽線條內藏有特定的隱藏密語，唯有每日正午12點與午夜0點面盤圓盤全然對齊時，方能一窺迷宮全貌，將藝術家童年的對稱時刻許願儀式融入時間判讀。
這項跨界合作以Ressence專利的ROCS（凸面共軸偏心軌道系統）為機械結構基礎，面盤捨棄了中心指針，改以自主公轉的曲面圓盤指示小時與分鐘，當獨立圓盤持續運轉，機械動力被轉化為直覺的配戴體驗，也讓靜態的繪畫在時間維度中呈現動態變化的幾何風景。
由於是Ressence既有表款中最為輕盈款式，TYPE 9也具有「少即是多」的美學理念，39毫米的5級鈦金屬表殼厚度僅11毫米，整體包含182個零件，重量僅重42克，配備雙拱形藍寶石水晶鏡面與皮革表帶。ROCS 9自動上鍊機芯並帶來36小時動力儲存，兩款訂價皆為80萬元，成為手上隨身攜帶的限量藝術之作。
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