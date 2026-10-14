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場上拚冠軍、場下穿LV！足壇豪門皇馬再度強強聯手 連隊員縮寫都客製

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登作為皇家馬德里官方合作夥伴正式為男、女足球隊及男子籃球隊推出全新正裝與正裝旅行系列。圖／路易威登提供
路易威登作為皇家馬德里官方合作夥伴正式為男、女足球隊及男子籃球隊推出全新正裝與正裝旅行系列。圖／路易威登提供

隨皇家馬德里男足迎接2026‑2027賽季歐冠賽事，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與皇馬的官方合作邁入第二個年頭，品牌公布為這20世紀FIFA最佳俱樂部打造的全新專屬正裝及旅行正裝系列，涵蓋男足、女足與男子籃球三支隊伍，讓運動員於賽事往返、正式場合展現精品剪裁工藝。

本套系列由LV男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）率領男裝工作室操刀，設計靈感取自今年2月發表的Trunk硬箱系列，皮件同步呼應Monogram老花圖騰誕生130週年，導入Mon Monogram個人化訂製工藝，所有服飾皆為球員與球團代表專屬訂做。

旅行穿搭部分推出雙面尼龍夾克，內裡布滿滿版Monogram，正面繡上皇馬隊徽，內側縫有雙品牌簽名標籤；另有海軍藍毛衣、全新米色Polo衫取代過往海軍藍版本，搭配雙面皮革腰帶與低調刺繡海軍藍棒球帽，兼顧休閒、精緻與移動機能。正裝則維持品牌一貫俐落西裝剪裁，加入細白條紋藍襯衫、米色Polo，經典喀什米爾大衣搭配可拆式Monogram圍巾，大衣口袋飾有LV壓印標誌，繡上皇馬隊徽，內側標籤更印有個別球員名字縮寫，每一件都是獨一無二。

皇馬球星Yan Diomandé穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬球星Yan Diomandé穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬籃球球星Timothé Luwawu-Cabarrot穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬籃球球星Timothé Luwawu-Cabarrot穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬女足球星Athenea del Castillo穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬女足球星Athenea del Castillo穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬球星Marc Cucurella穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬球星Marc Cucurella穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬籃球球星Olivier Sarr穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬籃球球星Olivier Sarr穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬球星Jude Bellingham穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬球星Jude Bellingham穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬球星Eduardo Camavinga穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供
皇馬球星Eduardo Camavinga穿著路易威登正裝系列。圖／路易威登提供

皇馬 LV

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