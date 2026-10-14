寬庭全球最新概念店進駐微風廣場復興館！温昇豪、邵雨薇分享居家美學

頂級寢居美學品牌KUAN’S LIVING寬庭，於台北微風廣場復興館一樓盛大揭幕全球最新概念店，以嶄新空間設計、當代藝術與頂級居家臻選，讓熱愛生活的品味人士交流、體驗，探索家的更多可能。今天（10月14日）寬庭創辦人暨董事長陳靜寬攜手演員温昇豪、邵雨薇共同出席開幕活動，從家的舒適與日常細節出發，分享「過，好日子」的生活理念。

KUAN’S LIVING寬庭全新概念店以簡潔線條與弧形設計，搭配德國當代藝術家Aurel K. Basedow的兩件裝置藝術作品，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier創作的手工漆器，讓藝術與頂級寢居相互映襯，帶來家的美學靈感。

以成熟穩重的紳士魅力著稱的温昇豪，對於忙碌工作之後的休息品質格外重視。此次體驗由荷蘭工坊手工製作的「寬庭，舒適層」，結合頂級天然纖維馬毛、羊毛、有機棉與亞麻等天然纖維，透過不同材質的特性搭配出黃金比例，帶來富有承拖與包覆力的睡感。温昇豪對肩膀與腰背獲得穩定承托解壓的感受、透氣乾爽的體感印象深刻；對經常投入拍攝工作的他而言，結束一天忙碌行程，回到家中好好睡上一覺，就是最直接的充電方式。他並以「品味」形容寬庭全新概念店，從材質、色彩到空間安排，處處可見對細節的講究。

氣質清新、風格優雅的邵雨薇，則特別重視寢具與肌膚接觸時的細緻感受，此次體驗寬庭義大利原裝GIZA埃及長纖細棉Angel Skin®寢飾，像小嬰兒皮膚般的觸感成為焦點。邵雨薇挑選寢具時也在意透氣性，以及經過使用與清洗後能否維持良好質感；談及理想臥室，她偏愛柔和色彩、舒適光線與自己精心挑選的寢飾，讓回家後得以卸下忙碌，享受獨處時光。她以「講究」形容寬庭，從商品品質到專業服務，皆體現品牌用心。

温昇豪於KUAN’S LIVING寬庭全新概念店感受頂級寢具細緻觸感，展現對睡眠品質與舒適居家的重視。圖／KUAN’S LIVING寬庭提供

温昇豪出席KUAN’S LIVING寬庭全球最新概念店開幕活動，以成熟紳士魅力演繹當代居家美學與精緻品味。圖／KUAN’S LIVING寬庭提供

温昇豪（圖右）與邵雨薇攜手亮相KUAN’S LIVING寬庭全新概念店，透過頂級寢飾與精緻居家選品，感受品牌獨到的美學品味。圖／KUAN’S LIVING寬庭提供

邵雨薇親密依偎KUAN’S LIVING寬庭Angel Skin®頂級寢飾，感受義大利製GIZA埃及長纖細棉的柔滑細膩觸感。圖／KUAN’S LIVING寬庭提供