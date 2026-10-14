人氣蔬食「三個傻瓜」11月底結束營業！ 網友不捨：最愛的印度料理餐廳

喜歡吃蔬食料理嗎？位於台北長春路、龍江路口的人氣蔬食餐廳「三個傻瓜印度蔬食」今日預告，因內部營業環境不可抗拒因素，將於11月30日結束營業。消息一出，網友們也表示「太難過了」、「最愛的印度料理餐廳」

開業有約10年歷史的「三個傻瓜印度蔬食」，店內提供有炭烤茄子、南瓜椰奶等多種口味的咖哩，還有蔬菜烤串、咖哩餃、印度脆餅等品項，獲得許多印度料理愛好者與蔬食族群喜愛，全盛時期包括有公館店、南京店、信義ATT店等多間分店，但近年逐漸縮減版圖，僅剩下唯一一間南京店仍在經營當中。在GOOGLE MAP中，南京店獲得超過4600則評論，平均獲得4.7分。

雖然深受粉絲喜愛，但業者今日發布公告，指出因內部營業環境不可抗拒因素，將於11月30日結束營業。對於歇業消息，粉絲們感到不捨，留言表示「好可惜啊」、「又少了素食印度咖哩可吃了」