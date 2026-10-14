愛馬仕Double Tour珠寶登台展出 經典符碼演繹由內而外的雙圈設計密語

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）自即日起至10月22日止，於台北Sogo復興專門店，舉辦Double Tour系列珠寶鑑賞活動，63件精采傑作將經典的雙圈設計從經典腕表皮革表帶延伸至高級珠寶領域，由品牌珠寶創意總監Pierre Hardy操刀，結合馬術傳統、解構美學與詩意哲思，體現珠寶揉合活力與輕盈動感的美學理念。

Double Tour法文意為雙圈，雙圈結構的靈感最早可追溯至1997年，時任愛馬仕女裝設計師Martin Margiela為品牌腕表首創的雙圈皮帶。如今，Pierre Hardy將層次纏繞腕間的設計轉化為珠寶語彙。建築學背景出身的Pierre Hardy，於1990年加入愛馬仕，起初負責女鞋、男鞋與鞋履系列。2001年，他在完全沒有珠寶設計背景的情況下接手愛馬仕珠寶設計。他汲取對雕塑藝術的熱愛，不受傳統框架束縛，為愛馬仕開創出一套不單純堆砌寶石，而是以結構、造型與故事性為靈魂的珠寶語彙。

在Pierre Hardy的構思下，簡單的雙圈成為一種嶄新的動態美學載體：第一圈是整體造型的核心，第二圈則強化或是襯托設計的主題。「我在創作過程中， 始終追求一種輕盈感。Double Tour翩然流轉，不著痕跡。」他透過對比或互補的雙圈組合，提升了珠寶的層次與質感：第一圈象徵基礎與自我內心的對話，發揮包覆與守護的作用；第二圈則賦予新生命，開啟與他人及外界的深層連結。

Double Tour系列一如Pierre Hardy過去的創作風格，融匯了愛馬仕深受喜愛的標誌性圖騰。其中例如別具代表性的Alchimie（鍊金術）系列作品，將便Chaîne d'ancre錨鏈、Médor金字塔鉚釘、Collier de Chien小狗圈鉚釘等愛馬仕經典符號透過雙圈的結構形成多重堆疊，擦撞出設計元素交融產生的全新化學反應。備受喜愛的Vertige以滿鑲鑽石的螺旋纏繞雙圈突顯其雕塑般的造型美感。

愛馬仕標誌性的Kelly包款鎖扣也在珠寶工藝中煥發新生。Kelly Gavroche結合精湛的金屬工藝，將堅硬金屬塑造得宛如布料般柔軟流暢，線條模擬了經典的皮帶扣帶，如同隨性纏繞於手腕上並以鎖扣固定。Kelly Maille更結合米蘭式金屬鍊結，以雙圈形式輕柔纏繞手腕。Kelly Baguette有的鎖扣主體選用長方形切割鑽石、周圍則鋪鑲明亮式切割鑽石，甚至有以橫向長方形切割鋪鑲重現經典包款鎖鍊意象，讓豐富的火光為珠寶簡約的設計注入不同的視覺層次。

動態美學透過愛馬仕最的馬術元素貫穿整個系列：Boucle Sellier系列以馬鞍調節皮帶扣為靈感，將皮帶扣機制轉化為可調節配戴的手鏈與項鍊鎖扣，嶄新的設計甚至則在一條項鍊中組合了馬鞍扣鏈、錨鏈、扭節鏈與帆鏈等多達4種經典鏈條結構；而Nausicaa系列則以馬術馬銜扣為主要元素，與Crescendo、Boucle Sellier Onde等這些設計在多重環繞的結構中，或是透過漸層變化大小的鍊結或鑽石排列，或是柔軟和硬挺的質地對比，營造出視覺律動與結構上的多重趣味。

系列中對於寶石的運用也體現出愛馬仕的考究與巧思。Boucle Sellier on the Rock系列採用古典的玫瑰式切割（Rose cut）處理鑽石與黑色尖晶石，使寶石呈圓拱狀，展現建築雕塑感與光影層次；其中鑲嵌的黑色尖晶石更特地將原本僅40個切面的切割減少至25個切面，以呈現出剛毅平整的幾何美感。Chaîne d'ancre Naïade精選大小變化的Akoya珍珠串接成多重長鍊，Boucle Sellier Onde大扣環內部更暗中調整重量，營造視覺份量感的同時，巧妙兼顧輕盈舒適以及配戴時不輕易翻動的平衡。

模特兒配戴Double Tour系列Crescendo耳環。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Kelly Gavroche 18K白金鑲鑽手環。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour珠寶於台北Sogo復興專門店展出現場。記者孫曼／攝影

模特兒配戴愛馬仕Double Tour設計Boucle Sellier Inflexible項鍊。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour系列Kelly Maille鑲鑽手環。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour系列Kelly Baguettes項鍊。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Chaîne d'ancre Naïade玫瑰金珍珠珠寶。

愛馬仕Double Tour系列Alchimie 18K白金鑲鑽珠寶。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour系列Boucle Sellier Inflexible 18K白金鑲鑽珠寶。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴Double Tour系列Boucle Sellier Onde項鍊。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour珠寶活動自即日起至10月22日止。記者孫曼／攝影

愛馬仕Double Tour系列Alchimie 18K白金鑲鑽手環。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour系列Nausicaa Fusion珠寶。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour珠寶活動自即日起至10月22日止。記者孫曼／攝影

愛馬仕Double Tour珠寶於台北Sogo復興專門店展出現場。記者孫曼／攝影

愛馬仕Double Tour珠寶於台北Sogo復興專門店展出現場。記者孫曼／攝影

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Crescendo珠寶。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Vertiges 18K玫瑰金珠寶鑲嵌鑽石、祖母綠。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour珠寶於台北Sogo復興專門店展出現場。記者孫曼／攝影

現場展出今年最新的Nausicaa Fusion系列珠寶。記者孫曼／攝影

愛馬仕Double Tour珠寶活動自即日起至10月22日止。記者孫曼／攝影

愛馬仕Double Tour系列Kelly Gavroche 18K白金鑲鑽珠寶。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Nausicaa項鍊與戒指。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴愛馬仕Double Tour系列Color Trip 18K白金鑲鑽珠寶。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Double Tour珠寶於台北Sogo復興專門店展出現場。記者孫曼／攝影