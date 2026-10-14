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30+名表會！愛彼鑑賞家典藏時計展 一秀頂級製表與台灣藏家的深厚實力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹概念陀飛輪Companion腕表是和藝術家KAWS聯名，也是本次藏家借展亮點之一。圖／Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹概念陀飛輪Companion腕表是和藝術家KAWS聯名，也是本次藏家借展亮點之一。圖／Audemars Piguet提供

瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日於台北大直七海園區舉辦了「鑑賞家典藏時計展」（Connoisseurs Event），品牌特別自瑞士布拉蘇絲（Le Brassus）總部博物館空運多款歷史骨董懷表與劃時代作品抵台，以三大主題「鑄就傑作」、「雕琢時光」與「匠造未來」為聚焦，不僅呈獻了頂級微型機械工程的進化，更以與十數位藏家商借出合計30多款珍稀時計，將兒為台灣鐘表愛好者勾勒出一幅壯麗精妙的頂級製表風景。

創立於1875年的愛彼是由兩位創辦人Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet成立於瑞士汝山谷（Joux Valley）。當地因位處偏遠山區、當地富含鐵礦與木材，居民自中世紀起便奠定金屬鍛造傳統。愛彼自創立之初便專注於高難度複雜功能表款的研發，在計時、音聲報時與天文曆法三項領域鑽研超過150年。從懷表過渡至腕表的微型化進程中，品牌陸續於1972年推出劃時代的Royal Oak皇家橡樹高級鋼製運動表，隨後延伸出強化防水性能與鮮明運動風格的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型、打破面盤界線的Royal Oak Concept，以及結合幾何切面與光線折射的CODE 11.59系列，持續改寫當代高級製表的美學典範。

其中「品牌源起與複雜功能」帶人重返也認識微型化的演化脈絡，帶來1920年代至1990年代的代表作，並展示將萬年曆結構大幅縮減厚度的RD#2超薄萬年曆；「材質探索與創新」以等重的金屬棒直觀呈現鋁、鈦、不銹鋼、銅、黃金與鉑金的密度差異，現場並「拆解」了18K黃金、玫瑰金、白金以及加入鈀金調配出的沙金配方，仿若踏入了化學工程的神秘領域。此外像是高科技陶瓷的高溫燒結工藝、具備高硬度與高彈力的BMG塊狀金屬玻璃，以及大幅降低樹脂含量、單件製作耗時18小時的全新色彩鍛造碳，都在在展現Audemars Piguet於機械工程之外、材質與力學上的多面向突破。

「鏤空工藝與時代演進」則從複雜功能跨入了微型機芯的建築世界：「精雕」，原來在1930年代經濟大蕭條與1970年代石英危機期間，愛彼分別將危機轉化為精雕細琢的機芯藝術，現場並展出六角形與125周年八角形樹狀結構的鏤空懷表；為讓人更能領略精雕的困難，現場並透過大螢幕實景呈現多款複雜機芯，看見需由製表師手工打磨的「內尖角」，像是雙擺輪款機芯便擁有多達247個內尖角、Royal Oak Jumbo鏤空款更達到324個，帶出瑞士中世紀因信仰反映在對光線的追求與倒角打磨的精進。「流線美學與跳時演進」則追溯1917年首款跳時懷表因應Streamline流線風格與防震需求的封閉式外殼設計，延伸至2026年最新款跳時腕表以藍寶石水晶鏡面延伸包覆表殼的一體成型線條，更有時隔近110年後復歸的堅持與變革。

除空運來台的博物館典藏，現場另一焦點更為品牌向十多位台灣藏家借展的35款珍稀藏品，包含全世界僅此一只的Concept系列全鑽客訂腕表，表款鑲嵌400多顆鑽石、價值上看7,000萬元大關，另有接軌流行電影文化的Marvel黑豹、蜘蛛人，以及藝術家KAWS的聯名表、籃球巨星LeBron James的聯名計時表款，皆讓人看見愛彼與新世代對接的開拓意志，其中更有一只設有罕見扭力顯示的大自鳴問表並採鉑金製作，像是同時帶人看見台灣藏家的深不可測的口袋深度，以及愛彼在頂級時計的持續新創、大開眼界。

本次展出珠寶表中、一只2025年未曾量產、全世界限量1只的Royal Oak Concept陀飛輪梯鑽款，Calibre 2968陀飛輪機芯、鑲嵌497顆鑽石總重約31克拉。記者釋俊哲／攝影
本次展出珠寶表中、一只2025年未曾量產、全世界限量1只的Royal Oak Concept陀飛輪梯鑽款，Calibre 2968陀飛輪機芯、鑲嵌497顆鑽石總重約31克拉。記者釋俊哲／攝影

現場由愛彼總廠人員展示了一款骨董跳時Jumping Hour表款。記者釋俊哲／攝影
現場由愛彼總廠人員展示了一款骨董跳時Jumping Hour表款。記者釋俊哲／攝影

愛彼的CODE 11.59系列星輪腕表以黑色陶瓷搭配18K白金的「星輪」(starwheel），帶來時間漫遊的閱讀樂趣。圖／Audemars Piguet提供
愛彼的CODE 11.59系列星輪腕表以黑色陶瓷搭配18K白金的「星輪」(starwheel），帶來時間漫遊的閱讀樂趣。圖／Audemars Piguet提供

現場除了30多只藏家借展珍品，另呈現2026愛彼多款複雜功能、鏤空大作。記者釋俊哲／攝影
現場除了30多只藏家借展珍品，另呈現2026愛彼多款複雜功能、鏤空大作。記者釋俊哲／攝影

一款1928年的骨董Strealiner風格Jumping Hour跳時懷表。記者釋俊哲／攝影
一款1928年的骨董Strealiner風格Jumping Hour跳時懷表。記者釋俊哲／攝影

單件製作耗時18小時的全新色彩鍛造碳，展現愛彼Audemars Piguet在材質選用的持續突破。記者釋俊哲／攝影
單件製作耗時18小時的全新色彩鍛造碳，展現愛彼Audemars Piguet在材質選用的持續突破。記者釋俊哲／攝影

Royal Oak皇家橡樹系列41毫米鏤空雙擺輪腕表。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列41毫米鏤空雙擺輪腕表。圖／愛彼表提供

愛彼（Audemars Piguet）今日舉辦了「鑑賞家典藏時計展」（Connoisseurs Event），展出多款歷史骨董懷表與劃時代作品抵台、別開生面。記者釋俊哲／攝影
愛彼（Audemars Piguet）今日舉辦了「鑑賞家典藏時計展」（Connoisseurs Event），展出多款歷史骨董懷表與劃時代作品抵台、別開生面。記者釋俊哲／攝影

與漫威Marvel聯名的Royal Oak Concept蜘蛛人限量款。記者釋俊哲／攝影
與漫威Marvel聯名的Royal Oak Concept蜘蛛人限量款。記者釋俊哲／攝影

從沙金、霜金、鉑金、鋁、鈦金屬...每一種合金都有愛彼的獨到配方。記者釋俊哲／攝影
從沙金、霜金、鉑金、鋁、鈦金屬...每一種合金都有愛彼的獨到配方。記者釋俊哲／攝影

一只2005年出廠的Jules Audemars大自鳴計時碼表，並罕見在五點鐘方向附有扭力顯示。記者釋俊哲／攝影
一只2005年出廠的Jules Audemars大自鳴計時碼表，並罕見在五點鐘方向附有扭力顯示。記者釋俊哲／攝影

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