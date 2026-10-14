30+名表會！愛彼鑑賞家典藏時計展 一秀頂級製表與台灣藏家的深厚實力

瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日於台北大直七海園區舉辦了「鑑賞家典藏時計展」（Connoisseurs Event），品牌特別自瑞士布拉蘇絲（Le Brassus）總部博物館空運多款歷史骨董懷表與劃時代作品抵台，以三大主題「鑄就傑作」、「雕琢時光」與「匠造未來」為聚焦，不僅呈獻了頂級微型機械工程的進化，更以與十數位藏家商借出合計30多款珍稀時計，將兒為台灣鐘表愛好者勾勒出一幅壯麗精妙的頂級製表風景。

創立於1875年的愛彼是由兩位創辦人Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet成立於瑞士汝山谷（Joux Valley）。當地因位處偏遠山區、當地富含鐵礦與木材，居民自中世紀起便奠定金屬鍛造傳統。愛彼自創立之初便專注於高難度複雜功能表款的研發，在計時、音聲報時與天文曆法三項領域鑽研超過150年。從懷表過渡至腕表的微型化進程中，品牌陸續於1972年推出劃時代的Royal Oak皇家橡樹高級鋼製運動表，隨後延伸出強化防水性能與鮮明運動風格的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型、打破面盤界線的Royal Oak Concept，以及結合幾何切面與光線折射的CODE 11.59系列，持續改寫當代高級製表的美學典範。

其中「品牌源起與複雜功能」帶人重返也認識微型化的演化脈絡，帶來1920年代至1990年代的代表作，並展示將萬年曆結構大幅縮減厚度的RD#2超薄萬年曆；「材質探索與創新」以等重的金屬棒直觀呈現鋁、鈦、不銹鋼、銅、黃金與鉑金的密度差異，現場並「拆解」了18K黃金、玫瑰金、白金以及加入鈀金調配出的沙金配方，仿若踏入了化學工程的神秘領域。此外像是高科技陶瓷的高溫燒結工藝、具備高硬度與高彈力的BMG塊狀金屬玻璃，以及大幅降低樹脂含量、單件製作耗時18小時的全新色彩鍛造碳，都在在展現Audemars Piguet於機械工程之外、材質與力學上的多面向突破。

「鏤空工藝與時代演進」則從複雜功能跨入了微型機芯的建築世界：「精雕」，原來在1930年代經濟大蕭條與1970年代石英危機期間，愛彼分別將危機轉化為精雕細琢的機芯藝術，現場並展出六角形與125周年八角形樹狀結構的鏤空懷表；為讓人更能領略精雕的困難，現場並透過大螢幕實景呈現多款複雜機芯，看見需由製表師手工打磨的「內尖角」，像是雙擺輪款機芯便擁有多達247個內尖角、Royal Oak Jumbo鏤空款更達到324個，帶出瑞士中世紀因信仰反映在對光線的追求與倒角打磨的精進。「流線美學與跳時演進」則追溯1917年首款跳時懷表因應Streamline流線風格與防震需求的封閉式外殼設計，延伸至2026年最新款跳時腕表以藍寶石水晶鏡面延伸包覆表殼的一體成型線條，更有時隔近110年後復歸的堅持與變革。

除空運來台的博物館典藏，現場另一焦點更為品牌向十多位台灣藏家借展的35款珍稀藏品，包含全世界僅此一只的Concept系列全鑽客訂腕表，表款鑲嵌400多顆鑽石、價值上看7,000萬元大關，另有接軌流行電影文化的Marvel黑豹、蜘蛛人，以及藝術家KAWS的聯名表、籃球巨星LeBron James的聯名計時表款，皆讓人看見愛彼與新世代對接的開拓意志，其中更有一只設有罕見扭力顯示的大自鳴問表並採鉑金製作，像是同時帶人看見台灣藏家的深不可測的口袋深度，以及愛彼在頂級時計的持續新創、大開眼界。

本次展出珠寶表中、一只2025年未曾量產、全世界限量1只的Royal Oak Concept陀飛輪梯鑽款，Calibre 2968陀飛輪機芯、鑲嵌497顆鑽石總重約31克拉。記者釋俊哲／攝影

現場由愛彼總廠人員展示了一款骨董跳時Jumping Hour表款。記者釋俊哲／攝影

愛彼的CODE 11.59系列星輪腕表以黑色陶瓷搭配18K白金的「星輪」(starwheel），帶來時間漫遊的閱讀樂趣。圖／Audemars Piguet提供

現場除了30多只藏家借展珍品，另呈現2026愛彼多款複雜功能、鏤空大作。記者釋俊哲／攝影

一款1928年的骨董Strealiner風格Jumping Hour跳時懷表。記者釋俊哲／攝影

單件製作耗時18小時的全新色彩鍛造碳，展現愛彼Audemars Piguet在材質選用的持續突破。記者釋俊哲／攝影

Royal Oak皇家橡樹系列41毫米鏤空雙擺輪腕表。圖／愛彼表提供

愛彼（Audemars Piguet）今日舉辦了「鑑賞家典藏時計展」（Connoisseurs Event），展出多款歷史骨董懷表與劃時代作品抵台、別開生面。記者釋俊哲／攝影

與漫威Marvel聯名的Royal Oak Concept蜘蛛人限量款。記者釋俊哲／攝影

從沙金、霜金、鉑金、鋁、鈦金屬...每一種合金都有愛彼的獨到配方。記者釋俊哲／攝影