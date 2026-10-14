年糕牛肉餅、黑糖金磚炸年糕！涓豆腐5款新菜上桌 再抽免費料理

連鎖韓式料理「涓豆腐」將在10月16日推出全新菜單「朝鮮御膳 重返餐桌：年糕秘錄」，以韓式年糕為主角，呈現「全羅道年糕牛肉餅」、「金絲餃子年糕湯」等5款全新料理，活動期間消費滿額，還有機會獲得免費料理，為餐桌輕鬆加菜。

本次「朝鮮御膳 重返餐桌」系列總共收錄了11道料理，其中包括5道全新菜色，讓民眾可以跟著韓國古代御廚「尚膳官」的腳步，走進朝鮮王朝的宴席。其中新登場的「全羅道年糕牛肉餅」將年糕藏進厚實的牛肉餅裡，透過特殊的水煎法烹調，再淋上主廚特調醬汁，一口擁有豐富層次滋味，每份398元。

「金絲餃子年糕湯」以鰹魚為湯底，加入口感滑順的年糕麵，以及餃子、嫩肉片、大白菜與鮮菇作為配料，入口溫胃暖心，每份378元起。「黃金起司炸魚糕」將魚糕搭配莫札瑞拉起司，炸至金黃酥香後再淋上滿滿起司醬，每份208元。至於「脆錦辣湯年糕煲」在韓式辣年糕湯裡，加入年糕麵、冬粉、魚板與溏心蛋，再附上一盤由青椒鑲肉、元寶餃、蔬菜餅及海苔粉絲捲組成的綜合炸物拼盤，重現韓式經典滋味，每份428元。

此外，還有「黑糖金磚炸年糕」，以及韓國原裝Binggrae特調咖啡同步登場，包括有香蕉牛奶咖啡、草莓牛奶咖啡、哈密瓜牛奶咖啡3種口味可供選擇。10月16日至11月30日期間，單筆消費滿888元，即可獲得《御膳秘錄》一本，還可抽一張「御膳殘頁拼圖貼紙」，有機會獲得「指定料理79折」或「任選400元以下料理」。活動期間消費滿888元，並可加購「韓國Arencia年糕潔面乳」，加購優惠價299元。

金絲餃子年糕湯，每份378元起。圖／涓豆腐提供

脆錦辣湯年糕煲，每份428元。圖／涓豆腐提供

全羅道年糕牛肉餅，每份398元。圖／涓豆腐提供