Lulu黃路梓茵加入「樂高®玩樂夥伴」行列！天馬行空創意解鎖生活玩心

今年台灣樂高®持續集結來自不同領域、擁有獨特玩心的名人代表成為「樂高®玩樂夥伴（LEGO® Playmaker）」，透過每位玩樂夥伴截然不同的個性與生活視角，展現玩樂的多元樣貌。此次驚喜宣布邀請主持、音樂、戲劇多棲發展的Lulu黃路梓茵加入「樂高®玩樂夥伴」陣容，以她充滿想像力的視角，帶大眾發現更多意想不到的玩樂靈感。

Lulu黃路梓茵無論在主持或其他演出皆展現自然幽默與靈活反應，近年跨足音樂、戲劇等不同領域都獲得好成績，從小喜愛拼砌樂高®顆粒度過不同休閒時刻，長大後更熱愛透過不同樂高®盒組布置擺設為生活增添色彩，正與「樂高®玩樂夥伴（LEGO® Playmaker）」所要展現的樣貌相符合，成為樂高®玩樂夥伴不二人選。她擅長從生活日常中發現樂趣，也從工作中的即興發揮到生活中的趣味分享，並透過天馬行空的想像力，將平凡事物轉化成令人會心一笑的新鮮體驗，這份對生活保持好奇、樂於發揮創意的特質，也與「樂高®玩樂夥伴」鼓勵探索與創造的精神相互呼應。

台灣樂高®正式宣布Lulu黃路梓茵加入「樂高®玩樂夥伴（LEGO® Playmaker）」行列，她將透過自己的玩樂視角，展現「玩樂」的多種樣貌。

延續「樂高®玩樂夥伴」精神，台灣樂高®精選多款適合大人的盒組，從藝術、花藝等多元主題，結合不同興趣與生活風格，提供大眾找到與自己喜好呼應樂高®盒組。無論是透過LEGO® Art將藝術作品化為立體創作、以LEGO® Botanicals為生活空間增添自然氣息，或從LEGO® Icons、LEGO® Ideas中探索喜愛的主題，都能從興趣出發，在拼砌過程中發揮創意與想像。

Lulu黃路梓茵也將從自身興趣出發，私心推薦「LEGO® Icons 11374彈珠台」、「LEGO® Icons 11384小黃金獵犬」與「LEGO® Botanicals 11502向日葵花束」等樂高®盒組，透過不同主題探索多元拼砌樂趣。享受一步步拼砌樂高®的過程，並將成品融入日常生活中，每款盒組都能成為展現個人興趣與風格的另一種方式。

台灣樂高®正式宣布Lulu黃路梓茵加入「樂高®玩樂夥伴（LEGO® Playmaker）」行列，她將透過自己的玩樂視角，展現「玩樂」的多種樣貌。圖／台灣樂高提供

樂高®玩樂夥伴（LEGO® Playmaker）Lulu黃路梓茵精選「LEGO® Botanicals 11502向日葵花束」，為居家擺設布置最佳選擇。圖／台灣樂高提供

Lulu黃路梓茵推薦「LEGO® Icons 11374彈珠台」，用樂高®盒組為生活增添玩味。圖／台灣樂高提供