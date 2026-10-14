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UNIQLO x JW ANDERSON秋冬聯名10/16開賣 注目新品出列！
UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列新裝報到，UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列再度帶來經典學院風新作，除了部分單品已前導上市外，其他秋冬新品將於10月16日於限定店舖登場，精選單品全台店舖同步販售。
UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列從校園戲劇舞台汲取靈感，Jonathan Anderson表示：「本季系列體現了劇場與學院文化的世界觀，以及自由奔放的創意彼此交會所產生的火花。我們以經典英式風格為基礎，融入豐富色彩、圖樣與機能性，希望打造能夠融入各種日常場景，讓每個人都能享受穿搭樂趣的系列。」
短版布勞森外套：男女適穿的短版布勞森外套，恰到好處的衣長搭配寬鬆剪裁，修飾整體穿著比例，羅紋、刻印鈕釦與刺繡標誌，展現JW ANDERSON的設計語彙。
羊毛混紡喀什米爾圓領背心：羊毛與喀什米爾混紡柔軟質地，結合菱格圖紋與鮮明配色，將傳統學院元素轉化為更年輕時髦的現代造型。
小羊毛V領針織衫：100%小羊毛打造結合淺V領，搭上近期流行V領針織衫內搭白色圓領衣的穿搭趨勢，適合單穿或與襯衫、外套層次疊搭，展現秋冬穿搭的層次變化。
法蘭絨襯衫：柔軟的起毛質感，舒適不厚重，短版箱型剪裁、豐富多彩的格紋圖案，讓復古格紋襯衫擁有更年輕的樣貌。
女裝百褶裙：以不對稱剪裁設計搭配俐落的立體褶線，為經典學院風格勾勒出律動感輪廓。
HEATTECH襪子：配件系列延續JW ANDERSON對復古元素與玩趣細節的詮釋，這一季HEATTECH襪子結合保暖、抗異味機能與多彩圖樣，讓機能單品也成為秋冬穿搭中的亮點。
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