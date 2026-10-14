UNIQLO x JW ANDERSON秋冬聯名10/16開賣 注目新品出列！

UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列新裝報到，UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列再度帶來經典學院風新作，除了部分單品已前導上市外，其他秋冬新品將於10月16日於限定店舖登場，精選單品全台店舖同步販售。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列從校園戲劇舞台汲取靈感，Jonathan Anderson表示：「本季系列體現了劇場與學院文化的世界觀，以及自由奔放的創意彼此交會所產生的火花。我們以經典英式風格為基礎，融入豐富色彩、圖樣與機能性，希望打造能夠融入各種日常場景，讓每個人都能享受穿搭樂趣的系列。」

短版布勞森外套：男女適穿的短版布勞森外套，恰到好處的衣長搭配寬鬆剪裁，修飾整體穿著比例，羅紋、刻印鈕釦與刺繡標誌，展現JW ANDERSON的設計語彙。

羊毛混紡喀什米爾圓領背心：羊毛與喀什米爾混紡柔軟質地，結合菱格圖紋與鮮明配色，將傳統學院元素轉化為更年輕時髦的現代造型。

小羊毛V領針織衫：100%小羊毛打造結合淺V領，搭上近期流行V領針織衫內搭白色圓領衣的穿搭趨勢，適合單穿或與襯衫、外套層次疊搭，展現秋冬穿搭的層次變化。

法蘭絨襯衫：柔軟的起毛質感，舒適不厚重，短版箱型剪裁、豐富多彩的格紋圖案，讓復古格紋襯衫擁有更年輕的樣貌。

女裝百褶裙：以不對稱剪裁設計搭配俐落的立體褶線，為經典學院風格勾勒出律動感輪廓。

HEATTECH襪子：配件系列延續JW ANDERSON對復古元素與玩趣細節的詮釋，這一季HEATTECH襪子結合保暖、抗異味機能與多彩圖樣，讓機能單品也成為秋冬穿搭中的亮點。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列小羊毛V領針織衫。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列百褶裙。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列短版布勞森外套。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列HEATTECH拼色中筒襪。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列法蘭絨格紋寬版襯衫。圖／UNIQLO提供