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LINE Premium上線半年揭使用數據！6大新功能曝光 通話錄製即將登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE台灣入口與內容事業群總經理Janice分享LINE Premium全新6大功能。圖／LINE提供
LINE台灣入口與內容事業群總經理Janice分享LINE Premium全新6大功能。圖／LINE提供

LINE Premium上線半年，以92%的使用比例成為目前最廣泛使用的功能，顯示用戶對彈性訊息管理的需求相當強烈。LINE於「LINE CONVERGE 2026」年度發表會中，除了首度揭露會員功能使用數據，同時宣布再推出6大進階功能，從訊息編輯、預約傳送到通話錄製一次補齊，預計今年第4季起至2027年上半年陸續上線。未來不只訊息傳錯能修改、重要訊息可預約傳送，連已讀時機也能自己掌握，讓LINE Premium進一步瞄準日常溝通中的各種使用痛點。

LINE台灣入口與內容事業群總經理張景雯表示，除了「無痕收回」使用比例達92%，字型、應用程式圖示及進階相簿功能的使用者中，女性占比達60%；進階備份與自選個人檔案的使用者則男女各半。此外，自選個人檔案的使用者中，34歲以下占57%，反映用戶會依據工作、家庭及社交等不同情境，選擇合適的個人檔案與溝通方式。

呼應「Connect the Next」核心主軸，LINE預告接下來LINE Premium將推出6大會員進階功能，包括「編輯訊息」讓用戶直接修正已送出的內容，不必收回重傳；「無聲訊息」可在不發出通知聲響的情況下傳送訊息，降低對他人的打擾；「通話錄製」支援語音與視訊通話，方便留存工作交辦或重要討論紀錄。

在訊息管理方面，「預約訊息」可設定指定時間自動傳送，適用於生日祝福、工作提醒及跨時區溝通；「無痕預覽」讓用戶在不觸發已讀標示的情況下瀏覽完整訊息；「稍後標為已讀」則讓用戶自行決定何時顯示已讀狀態，保留安排閱讀與回覆時間的彈性。

LINE Premium訂閱費用每月165元，會員可使用多項專屬功能，包括可無痕收回且時限長至7天，擁有100GB雲端備份空間，相簿升級原始畫質、自選個人檔案、更多字型與圖示選擇，還有LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與LINE MUSIC等服務的會員專屬優惠。

「無痕預覽」讓用戶可長按訊息預覽，不觸發「已讀」以減輕用戶必須立刻回應的心理壓力。圖／LINE提供
「無痕預覽」讓用戶可長按訊息預覽，不觸發「已讀」以減輕用戶必須立刻回應的心理壓力。圖／LINE提供

「無聲訊息」讓發送者可以無聲傳遞訊息，減少對收訊者的打擾。圖／LINE提供
「無聲訊息」讓發送者可以無聲傳遞訊息，減少對收訊者的打擾。圖／LINE提供

用戶想何時讓對方看到「已讀」，可利用「稍後標為已讀」功能，自由地安排閱讀、回覆與互動時機。圖／LINE提供
用戶想何時讓對方看到「已讀」，可利用「稍後標為已讀」功能，自由地安排閱讀、回覆與互動時機。圖／LINE提供

「通話錄製」功能可幫助用戶減少遺漏重要資訊，一鍵就能錄製語音或視訊通話。圖／LINE提供
「通話錄製」功能可幫助用戶減少遺漏重要資訊，一鍵就能錄製語音或視訊通話。圖／LINE提供

當用戶若發現打錯字、資訊有誤，可使用「編輯訊息」功能，立即在聊天室中編輯修正，不必收回再重新輸入。圖／LINE提供
當用戶若發現打錯字、資訊有誤，可使用「編輯訊息」功能，立即在聊天室中編輯修正，不必收回再重新輸入。圖／LINE提供

「預約訊息」讓用戶可以自行指定發送訊息的時間，不再因為忙碌而忘記重要訊息。圖／LINE提供
「預約訊息」讓用戶可以自行指定發送訊息的時間，不再因為忙碌而忘記重要訊息。圖／LINE提供

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