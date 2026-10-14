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張凌赫強勢空降淘寶全球雙11！ 為各地境外用戶帶來6大煥新體驗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
淘寶雙11開跑，即日起至11月13日打開淘寶APP可立即參加「天天來挖寶」主題活動，賺取「凌感值」兌換張凌赫主題限量贈禮。圖／淘寶天貓海外提供
淘寶雙11開跑，即日起至11月13日打開淘寶APP可立即參加「天天來挖寶」主題活動，賺取「凌感值」兌換張凌赫主題限量贈禮。圖／淘寶天貓海外提供

淘寶天貓海外（以下簡稱淘寶）宣佈與人氣演員張凌赫攜手合作，於今日（10月14日）全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」6大煥新用戶體驗。即日起，訂製版張凌赫主題介面也將於淘寶APP上線，並推出每日挖寶、解鎖張凌赫獨家贈禮的專屬活動，張凌赫更將於雙11期間現身淘寶APP帶來獨家直播，親自與各地粉絲零時差互動。

淘寶全新品牌影片於今日（10月14日）上午8:00全球首播，淘寶與張凌赫此次合作是一場「萬種可能」的一拍即合，「萬能的淘寶」本就是萬物皆可遇、處處有驚喜的無限探索，而張凌赫也在通過不斷創造新的、有記憶點的形象，持續刷新觀眾對他的想像。影片透過創意視覺呈現，以無邊界空間打造淘寶世界。鏡頭從張凌赫指尖點開淘寶APP圖示開始，瞬間帶領觀眾走進這片空間。影片採用MOCO機械臂拍攝，以近乎一鏡到底的流暢運鏡無縫串聯不同場景，呈現在淘寶邊逛邊探索、逐漸沉浸其中的購物體驗。

今年淘寶推出6大煥新用戶體驗，包括Quality、Taste、Lifestyle、Trendy、Smart與Surprise。影片中，張凌赫打破大眾熟悉的超級明星形象，以多元面貌走進淘寶豐富的商品世界，透過不同造型場景，將6大煥新體驗呈現在觀眾眼前。在Taste篇章中，他以從容自信、舉手投足散發獨特品味的形象，挑選充滿設計感的好物，展現淘寶選物的設計美感；接著身穿俐落質感單品，演繹Quality篇章裡對品質的重視；在Trendy篇章中換上前衛造型，展現對全球街頭潮流的敏銳度與時尚魅力；在Lifestyle篇章，透過對運動、寵物照護及二次元文化的愛好，呈現淘寶的多元商品選擇能滿足他真實生活中的各種興趣；下一刻，他與騎行夾克、智慧設備同框，展現熱愛前沿科技、讓日常升級的一面，呼應Smart篇章的智慧生活體驗；最後，他展現古靈精怪的反差魅力，在空間裡探索各種創意小物，演繹Surprise篇章中邊逛邊淘的購物樂趣。

即日起至11月13日包含台灣在內的5個市場用戶，打開淘寶APP可立即參加「天天來挖寶」主題活動，用戶只要簡單完成每日進站、瀏覽、下單或邀請好友等任務，即可獲得挖寶機會，賺取「凌感值」積分；累計簽到達指定次數，還可逐步解鎖8段首次公開的張凌赫獨家花絮影片。「凌感值」積分排名領先的用戶，更有機會獲得張凌赫親筆簽名等多款限量贈禮。

張凌赫也將於雙11期間現身淘寶APP，帶來專屬直播，獨家與11個市場粉絲及用戶零時差互動。詳細直播日期與活動辦法，將於淘寶官方Instagram帳號及淘寶APP公佈。

此外，張凌赫主題線下活動也將接力登場，香港將於10月15日起率先展開、曼谷與吉隆坡則於10月24日起推出。當地民眾可親臨現場參與淘寶品牌煥新體驗活動，並有機會獲得張凌赫主題的淘寶限量贈禮。各市場活動地點、開放時間與參與方式，將於當地淘寶官方社群媒體平台公佈。

淘寶天貓海外宣佈與人氣演員張凌赫攜手合作，邀請全球用戶於雙11期間開始一同探索6大煥新用戶體驗升級帶來的獨特購物樂趣。圖／淘寶天貓海外提供
淘寶天貓海外宣佈與人氣演員張凌赫攜手合作，邀請全球用戶於雙11期間開始一同探索6大煥新用戶體驗升級帶來的獨特購物樂趣。圖／淘寶天貓海外提供

淘寶推出6大煥新用戶體驗，包括Quality、Taste、Lifestyle、Trendy、Smart與Surprise。圖／淘寶天貓海外提供
淘寶推出6大煥新用戶體驗，包括Quality、Taste、Lifestyle、Trendy、Smart與Surprise。圖／淘寶天貓海外提供

淘寶 雙11 張凌赫

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